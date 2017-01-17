Молдавская топ-модель, жена миллионера аш-Шарифа, помогла бездомному "Хоттабычу"

На этой неделе многие СМИ рассказали о том, как собирались средства на покупку жилья для 68-летнего Михаила Гарияна, проживающего в Краснодаре после вынужденного переселения из Баку.

Об этом написали РИА Новости, "Взгляд", сайт журнала "Космо", британское издание Daily Star и др.

Благодаря своей заметной внешности и увлечению спортом Гариян был известен многим краснодарцам. Для решения его жилищной проблемы была начата акция по сбору средств в социальной сети Facebook "Дом для дяди Миши".

16 января акция была завершена после того, как на покупку жилья было собрано более 1,7 миллиона рублей (около 28,5 тысяч долларов США), о чем в своем Instagram объявила одна из организаторов акции Светлана Черникова. Она же сообщила, что большую часть суммы (1 миллион рублей) пожертвовала топ-модель Ксения Дели.

Михаил Гариян приехал на Кубань в 1989 году из Баку, спасаясь после конфликта в Нагорном Карабахе, где потерял своих родных. Многие в Краснодаре знают его как "дядю Мишу" или "Хоттабыча". Он регулярно бывает на баскетбольных, футбольных и волейбольных матчах, где поддерживает кубанских спортсменов. Его называют талисманом кубанского баскетбольного клуба "Локомотив". Гариян зарабатывает розничной торговлей на рынке и остановках общественного транспорта, но на покупку квартиры этих денег не хватало. В Краснодаре он жил у друга, но после его смерти остался без жилья. Акция по сбору средств на дом для "дяди Миши" проводилась с конца ноября.

Примечательна личность Ксении Дели, подарившей миллион рублей "Хоттабычу". Ей 27 лет. Она родилась в городке Бессарабка (Молдова). Училась в Молдавском государственном университете на факультете филологии, планировала стать учителем литературы, а параллельно ходила в школу моделей. Ее карьера профессиональной модели, судя по Wikipedia, началась с успеха на шоу Beach Bunny. Затем Ксения стала работать с известным фотографом Гэвином О'Нилом. В 2010 году она переехала в Южную Каролину (США). В 2011-м подписала контракт с агентством Elite Model Management. Несколько лет назад она заключила контракт с агентством Victoria's Secret. Фотографии Ксении Дели публиковались в журналах Playboy, Lovecat Magazine, Love FMD Magazine, Elle, Sport Illustrated, FHM, GQ, Sports Illustrated, Vogue, Harper’s Bazaar, Maxim. Она также снималась в клипе с Джастином Бибером. В последние годы живет в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

В июне 2016 года Ксения Дели вышла замуж за 62-летнего египетского миллионера палестинского происхождения Усаму Фатхи Рабаха аш-Шарифа, главу группы египетских компаний Amiral. Свадьбу сыграли на острове Санторини (он же Тира, Греция).

A photo posted by Армен Амбарцумян (@armenio1) on Jan 15, 2017 at 8:50am PST

A photo posted by ОРГАНИЗАТОР & КООРДИНАТОР (@ani_mir) on Nov 7, 2016 at 4:30am PST





