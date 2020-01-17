"Нобель" за изучение дураков. Гроссмейстер Борис Гельфанд дал сеанс одновременной игры в детские недетские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Борис Гельфанд – израильский шахматист, гроссмейстер, победитель Кубка мира 2009 года, претендент на звание чемпиона мира по шахматам 2012 года, предпочитающий видеть цель и стремиться к ней, а не мечтать, отмечающий необыкновенное сходство шахматной и футбольной стратегий.

Отвечая на детские вопросы, Борис рассказывает, что в Минске пару раз заходил в синагогу с дедушкой, который был верующим евреем и говорил, что еврей должен жить в Израиле. Однако у него потребность ходить в синагогу ушла с приездом в Израиль, "так как больше нет необходимости доказывать свою связь с еврейским народом".

По словам Гельфанда, он любит сеансы одновременной игры, "когда это событие". Гроссмейстер вспоминает, как, когда ему было семь лет, в Минск приезжал Виктор Корчной – и ему довелось участвовать в сеансе одновременной игры со знаменитым шахматистом.

Над ответами на "простые" детские вопросы Борис Гельфанд зачастую размышлял по-шахматному долго. Японская девочка попросила: "Скажи одним словом, о чем ты думаешь всю жизнь". "О совершенстве", – ответ на этот вопрос был относительно быстрым.

Четырехлетний мальчик спросил: "Кто такой дурак?" "Мне кажется, в университете надо кафедру открыть по изучению дураков... Кто-то может Нобелевскую премию получить", – полагает Гельфанд.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Борисом Гельфандом

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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