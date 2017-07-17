Новый "Доктор Кто" впервые будет женщиной

Роль тринадцатого "Доктора Кто" в следующем сезоне культового телесериала BBC1 впервые исполнит женщина – британская актриса Джоди Уиттакер, известная по сериалу "Бродчерч".

Поклонники самого продолжительного научно-фантастического сериала уже полгода мучались вопросом о том, кто же сменит в роли инопланетного путешественника Питера Капальди, объявившего о своем уходе из телешоу в январе этого года.

Главный сценарист и исполнительный продюсер "Доктора Кто" Крис Чинбнолл заявил журналистам, что давно хотел увидеть в роли тринадцатого Повелителя Времени женщину.

Большинство фанатов сериала и телекритиков приветствовали выбор BBC1, поскольку Уиттакер приобрела широкую популярность после работы в трех сезонах детектива "Бродчерч", а также после роли в культовом "Черном зеркале".

"Доктор Кто" был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый продолжительный и успешный научно-фантастический сериал. Главный герой сериала принадлежит к расе Повелителей Времени с планеты Галлифрей. Доктор сражается с несправедливостью на разных планетах и в разных временах, а также обладает способностью к регенерации, что позволяет продюсерам сериала регулярно менять исполнителей главной роли.