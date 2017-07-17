Вячеслав Ганелин даст концерт-посвящение великому джазовому пианисту Телониусу Монку

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Телониуса Монка, великого джазового пианиста и композитора, одного из родоначальников бибопа, творчество которого многими считается предтечей современного джаза.

В рамках фестиваля-посвящения Телониусу Монку, который пройдет в тель-авивском клубе "Левонтин 7", Вячеслав Ганелин сыграет специальную программу-импровизацию, в основу которой лягут композиции Монка.

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Вячеслав Ганелин – один из выдающихся композиторов и джазовых исполнителей нашего времени. Ганелин начал сочинять и исполнять джаз в 1960-е годы, будучи еще студентом консерватории. В 1971 году он организовал знаменитое трио Ганелина с саксофонистом Владимиром Чекасиным и ударником Владимиром Тарасовым. Трио Ганелина стало основоположником фри-джаза в СССР и одним из ведущих ансамблей этого жанра в мире. В 1976 году трио выступило на Варшавском джазовом фестивале Джамбори и выпустило свой первый альбом Con Anima. С тех пор было выпущено более 20 альбомов, большая часть из которых вышла на Leo Records (Англия). В 80-е годы трио играло концерты как в СССР, так и за рубежом – в Великобритании, США (это был первый советский джазовый ансамбль, гастролировавший в США), Канаде, Франции, Италии, Португалии, Финляндии, ФРГ, Австралии, Дании, Нидерландах и на Кубе.

В 1987 году Ганелин репатриируется в Израиль. Здесь он с успехом продолжает свою творческую работу: преподает в Иерусалимской музыкальной академии, пишет музыку для кино и театра и, конечно, регулярно выступает и записывается с различными израильскими и зарубежными музыкантами. Ганелина по праву называют человеком-оркестром и обладателем необыкновенного чувства юмора, который завораживает слушателя.

Публикуется по материалам PR-агентства