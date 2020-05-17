"Заповедник 123": Как Трамп Луну делил. Возвращение Саакашвили

Проект заповедник представил новую, 123-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Путин, Сечин, Мишустин, Собянин, Собчак и Соболь в нашем комедийном сюжете о том, как замаскировать пропажу денег из ФНБ.

2. Трамп, Меркель, Маск, Рогозин, Захарова, Шойгу, Путин и Си Цзиньпин играют главные роли в космической эпопее про договор о добыче ресурсов на Луне.

3. Зеленский, Порошенко, Тимошенко, а также Саакашвили в сюжете о том, как "друг назначил друга".

Инфоповоды:

– В СМИ фигурируют различные оценки размера ФНБ России, который призывают потратить на выплаты гражданам и бизнесу.

– Любовь Соболь и Ксения Собчак на "Эхе Москвы" провели дебаты о том, нужно ли во время эпидемии выплачивать деньги напрямую людям.

– США готовят проект договора о добыче ресурсов на Луне, который планируется заключить с Канадой, Японией, и рядом европейских стран. Проект "Артемида", предусматривающий высадку астронавтов на Луну в 24-м году, будет заключен в обход России и Китая.

– Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

Все выпуски "Заповедника" (DW)