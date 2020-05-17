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NEWSru.co.il :: Досуг17 мая 2020 г., 20:00

"Заповедник 123": Как Трамп Луну делил. Возвращение Саакашвили

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 123": Как Трамп Луну делил. Возвращение Саакашвили

Проект заповедник представил новую, 123-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Путин, Сечин, Мишустин, Собянин, Собчак и Соболь в нашем комедийном сюжете о том, как замаскировать пропажу денег из ФНБ.
2. Трамп, Меркель, Маск, Рогозин, Захарова, Шойгу, Путин и Си Цзиньпин играют главные роли в космической эпопее про договор о добыче ресурсов на Луне.
3. Зеленский, Порошенко, Тимошенко, а также Саакашвили в сюжете о том, как "друг назначил друга".

Инфоповоды:
– В СМИ фигурируют различные оценки размера ФНБ России, который призывают потратить на выплаты гражданам и бизнесу.
– Любовь Соболь и Ксения Собчак на "Эхе Москвы" провели дебаты о том, нужно ли во время эпидемии выплачивать деньги напрямую людям.
– США готовят проект договора о добыче ресурсов на Луне, который планируется заключить с Канадой, Японией, и рядом европейских стран. Проект "Артемида", предусматривающий высадку астронавтов на Луну в 24-м году, будет заключен в обход России и Китая.
– Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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