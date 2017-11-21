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Досуг

"Любовь - панацея от всего". Аркадий Майофис в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: 17 ноября 2017 г., 06:34 | последнее обновление: 17 ноября 2017 г., 06:41 блог версия для печати фото
Аркадий Майофис

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман воссоздал в обновленном формате программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла будут регулярно публиковаться на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем второй передачи нового цикла стал Аркадий Майофис – отец пяти детей и молодой дедушка, создатель независимого томского телеканала ТВ2, основавший после переезда в Израиль компанию Yoffi, производящую гастрономические подарки.

По его мнению, на работу надо ходить, чтобы у жизни был смысл, а смысл жизни состоит в созидании: "Не было, а человек придумал и сделал". Себе работу Аркадий привык придумывать сам.

Отвечая на вопрос 10-летней девочки, Майофис говорит, что приехал в Израиль ради детей. При этом он вспоминает историю своей семьи: у деда до войны был успешный меховой бизнес в Риге, семье принадлежали три больших дома в центре города, в 1941 году пришли большевики – бизнес отобрали, деда и его семью сослали в Сибирь; через полвека сам Аркадий создал с нуля успешный телеканал, который существовал 25 лет, потом этот бизнес "убили". "Я не хочу, чтобы мои дети жили в той системе координат, в которой жил я... Я хочу, чтобы мои дети могли развиваться в нормальных условиях, чтобы больше не пришли большевики что-нибудь у них отбирать", – говорит он.

Ответ на вопрос "Кто такой взрослый?" звучит так: "Взрослый это тот, кто берет на себя ответственность". Исходя из этого определения, себя Аркадий считает взрослым, хотя у ведущего поначалу сложилось иное впечатление. Своим главным талантом Майофис называет умение "зажечь людей".

Рано переживший потерю отца и взрослевший рядом с тяжело больной матерью Аркадий Майофис говорит, что это закалило и сформировало его. Если бы он вдруг стал всемогущим, то дарил бы другим "веру в себя".

На вопрос мальчиков шести и 34 лет "Что такое любовь?" звучит такой ответ: "Любовь – это способ излечить любого человека от любого недуга... Любовь – панацея от всего".

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

Программа "Детский недетский вопрос" с Аркадием Майофисом. Ноябрь 2017

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