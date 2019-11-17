"Заповедник 98": Запрещаем Википедию! Кремль на защите языка. Быть или не быть? Мультсатира

В воскресенье, 17 ноября, проект "Заповедник" представил новую, 98-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новом выпуске: 1. Триллер о Терминаторе Владимировиче из советского прошлого, оберегающем страну от технологического развития. 2. Путин, Песков, Володин, Золотов и другие знаменитые лингвисты категорически осуждают русофобов за нанесение урона русскому языку. 3. Монологи Трампа, Меркель, Лукашенко, Нетаньяху и Путина – по "Гамлету" Шекспира, но на новый лад.

В этой серии нашли отражения: принятый Госдумой в первом чтении законопроект о запрете на продажи телефонов и ноутбуков без российского ПО; заявление Владимира Путина о необходимости "заменить" Википедию Большой Российской Энциклопедией; участие президента РФ в совещании по искусственному интеллекту, а также его заявление на Совете по русскому языку об угрозе языку со стороны "пещерных русофобов".

Все выпуски "Заповедника" (DW)