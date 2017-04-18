18 апреля 2017 г.
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16:29 СМИ: певец в стиле "мизрахи" Эяль Голан расстался с "русской" женой Русланой Родиной
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Досуг

СМИ: певец в стиле "мизрахи" Эяль Голан расстался с "русской" женой Русланой Родиной

время публикации: 16:29 | последнее обновление: 16:35 блог версия для печати фото
Эяль Голан

Израильские СМИ обсуждают развод популярного певца в стиле "мизрахи" Эяля Голана и модели Русланы Родиной.

По информации сайта газеты "Исраэль а-Йом", супруги уже некоторое время не живут вместе. Голан остался один в своей квартире в Реховоте.

По информации Walla News, несколько месяцев назад Родина арендовала квартиру в Рамат-Гане. Однако все это время она настойчиво опровергала слухи о разводе.

Отношения Эяля Голана и Русланы Родиной с самого начала складывались непросто. Они познакомились в 2011 году, но уже после девятимесячного романа расстались. В 2013 году отношения между ними возобновились, а через год появился на свет их сын Ян.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 30 ноября 2014 г.
Эяль Голан представил друзьям и знакомым своего сына Яна
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 августа 2014 г.
Певец Эяль Голан приговорен к четырем месяцам общественных работ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 мая 2014 г.
Певец Эяль Голан признан виновным в нарушении налогового законодательства
// NEWSru.co.il // Досуг // 9 апреля 2014 г.
Группа жителей Сдерота протестует против выступления Эяля Голана на концерте в честь Дня независимости
// NEWSru.co.il // Досуг // 5 февраля 2014 г.
Эяль Голан в открытом письме: "Я всю жизнь уважал женщин"







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