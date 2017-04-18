СМИ: певец в стиле "мизрахи" Эяль Голан расстался с "русской" женой Русланой Родиной

Израильские СМИ обсуждают развод популярного певца в стиле "мизрахи" Эяля Голана и модели Русланы Родиной.

По информации сайта газеты "Исраэль а-Йом", супруги уже некоторое время не живут вместе. Голан остался один в своей квартире в Реховоте.

По информации Walla News, несколько месяцев назад Родина арендовала квартиру в Рамат-Гане. Однако все это время она настойчиво опровергала слухи о разводе.

Отношения Эяля Голана и Русланы Родиной с самого начала складывались непросто. Они познакомились в 2011 году, но уже после девятимесячного романа расстались. В 2013 году отношения между ними возобновились, а через год появился на свет их сын Ян.