Интервью в преддверии "Либераче-шоу" - нового концертного тура Леонида Пташки и Мозеса Си

В мае и июне 2017 года в Израиле состоится концертный тур Леонида Пташки и Мозеса Си, которые покажут в нашей стране "Либераче-шоу".

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Фигура Либераче, точнее его образ – легендарный. Он стал мифом шоу-бизеса. Но почему израильтяне хорошо знают историю этого пианиста, а русскоязычной публике едва знакомо его имя?

Либераче – это символ времени расцвета Лас-Вегаса. Но в то время - в1950-60-е годы - в Советском Союзе действовала политика железного занавеса. Хотя и в железном занавесе были дыры. Имя Элвиса Пресли, на формирование образа которого оказал влияние Либераче, было знакомо всем. Но на самом деле, нам – тем, кто жил за железным занавесом, доставались крупицы информации. Вот один из примеров, который я всегда привожу: до сих пор не все, приехавшие из России, знают, что песню "My way" написал не Фрэнк Синатра, а Пол Анка, и он же стал первым исполнителем своей собственной песни, и только позже отдал ее Фрэнку Синатре. Некоторые легенды живучи, несмотря на опровергающие их факты.

И это при том, что некоторые факты, если не стали мифом для всех, остаются малоизвестны. Так произошло и с Либераче. Где-то он все еще супер-популярен, где-то вовсе незнаком. Как ты пришел к теме его музыки, почему занялся его наследием?

Прежде всего, потому, что Владзи-Валентино Либераче был человек очень неординарный. Он был первым, кто придумал и поставил в Лас-Вегасе настоящее шоу, формат которого сохранился по сей день. Он во всем был первым! И, кстати, в годы расцвета его карьеры, он был самым дорогим музыкантом в мире. С него всё началось. До него Лас-Вегас ассоциировался с казино, с азартными играми, а он привнес туда настоящие ярчайшие концертные шоу. Он выходил на сцену в бобровых и норковых шубах, у него рояль был усыпан настоящими бриллиантами, у него была самая большая коллекция концертных роялей, но главное то, что он ежедневно выступал в Лас-Вегасе со своим шоу, которое так и называлось - "Либераче-шоу". А до этого у него были собственные телепередачи еще в начале 1950-х годов. Он начинал как музыкант-антрепренер, который рассказывал про классическую музыку на тогда еще только возникших телеканалах и вел эти программы много лет. Позже, когда он организовал свое шоу в Лас-Вегасе, он практически полностью ушел в шоу-бизнес и перестал выезжать на гастроли. Именно его личность привлекла меня в первую очередь, его творческая дерзость, смелость и любовь к новизне, его яркость...

Привлекла настолько, что Владзи-Валентино Либераче стал героем твоей новой концертной программы?

Либераче воплощал в себе разностороннего музыканта: он исполнял и джаз, и классику. И исполнял превосходно, несмотря на всё внешнее – пышность, блеск и лоск его окружавшие. Сегодня бы его назвали "Мистер Глянец", тогда же давали такие прозвища, как Мистер Китч или даже Мистер Канделябр. Сам себя он называл "Мистер Шоу-бизнес". Он был, к примеру, первым из современных музыкантов-джазистов, кто водрузил на рояль канделябр. Но если китч – понятие отрицательное, то все, что придумывал и создавал Либераче было настолько органичным, что казалось абсолютно позитивным. Внешне всё было просто - музыка и роскошь, на деле – очень сложно. Он был весьма неоднозначной фигурой и потрясающим пианистом, работал во всех стилях, как я уже говорил: классика, джаз, популярная музыка. Многие музыканты мечтали выступать с ним.

Ты известен в Израиле как пропагандист всего нового, того, чего еще не показывали на здешних сценах, новых форматов... Кого еще ты увлек идеей вспомнить Либераче и привлек для участия в этом проекте?

Элвиса Пресли! Точнее, его местного двойника – прекрасного вокалиста Мозеса Си. Элвис Пресли также выбивался из всех рамок, был абсолютно нестандартной фигурой, реформатором поп-музыки. После Пресли, как и после Либераче, начался новый отсчет в шоу-бизнесе. Известно, что они встречались и что Либераче повлиял на Пресли (и также на Элтона Джона) в том, что касалось костюмов, подачи шоу, общения с публикой, того, что называют паблисити. Наша новая программа - это именно шоу, и даже не чисто джазовое, а скорее такое, какое лучше всего описать английским словом entertainment. То есть развлечение высшей марки и одновременно дань памяти двух гигантов музыкальной шоу-сцены. Им не привелось выступать вместе – ну а мы это за них сделаем...

Каким образом? Вызывая их дух?

Почему нет? Именно вызывая их дух, их музыку, их характеры и образы. Мне часто говорили, что есть нечто схожее в поведение на сцене, на публике между Владзи-Валентино Либераче и мной. Но до поры до времени я как-то не обращал на это внимание, меня привлекали совершенно другие примеры, пока я не понял, что вся эта история – основа для своеобразного спектакля. Мозес Си похож на Элвиса, я на Либераче, так почему же нам не придумать красочный сценический ремейк, яркое шоу, исполняя любимую нами музыку?

Ремейк? Что ни в коем случае не означает подражания...

Именно так... Это не слепок со старых шоу Лас-Вегаса, не подражание, а homage, своеобразный ремейк, дань тому времени, когда музыка побеждала... А внешний антураж для шоу необходим – но мы не используем современные технологические эффекты, а как раз пользуемся тем, что придумал Либераче – костюмы, блеск, море огней... Мы вызываем дух Элвиса и Владзи-Валентино, но не через компьютерные приложения, а своей игрой. На сцене нас 15 человек - Мозес Си, я и оркестр: гитары, духовые инструменты. Живая группа – как во времена Пресли и Либераче. Все оркестровки и аранжировки сделаны практически один к одному к звучанию 50-х годов. Мы около года проводили серьезные музыкальные исследования для того, чтобы наши зрители вспомнили то, чего не видели никогда – Пресли и Либераче на одной сцене.

Владзи-Валентино Либераче - американский пианист, певец и шоумен - в 1950-е-1970-е годы был самым высокооплачиваемым артистом в мире. Его карьера охватывает четыре десятилетия - и не только концертов, но и выпуска альбомов, участия в телевизионных проектах и кинофильмах. Виртуозная техника игры, супер-экстравагантные костюмы, эскапизм и талант создали его образ и его телешоу, за которые Либераче получил две премии "Эмми". Он играл джаз, хотя дебютировал в 1936-м году в 17-летнем возрасте как солист Чикагского симфонического оркестра, исполняя Первый концерт Ференца Листа. В 1952 году состоялся дебют Либераче как шоумена на телевидении. Он легко общался со зрителями, стал знаковой иконой 1950-х, побил все рекорды посещаемости концертов (110 тысяч на Soldier Field в Чикаго) и стал самым высокооплачиваемым пианистом своего времени. И самым эксцентричным. Либераче снимался в кино, гастролировал от Австралии до Британии, писал книги, постоянно выступал на телевидении. В 1980-м в Лас-Вегасе музыкант был назван одновременно "звездой года" и "эстрадной персоной года". В 1981-м ему была вручена премия "Золотой микрофон" ("Golden Mike"), у него - две звезды на Голливудской Аллее Славы

В 1984-м году состоялся первый концерт с участием Либераче в нью-йоркском "Радио-Сити-Мьюзик-Холл", который по посещаемости установил наибольший рекорд за всю историю этого зала: на тот концерт пришло более 80 тысяч зрителей. О Либераче складывали и продолжают складывать легенды. Одна из них – о его встрече с Элвисом Пресли, о котором говорят, что тот перенял от Либераче увлечение мишурой и блестящими тканями. Впрочем, как и Элтон Джон, влияние на которого Либераче несомненно. Умер Либераче в 1987-м году. В Лас-Вегасе еще до недавнего времени существовал музей, в котором хранились его невообразимые шубы, костюмы и около 40 роялей.

Публикуется по материалам PR-агентства