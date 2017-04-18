18 апреля 2017 г.
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Досуг

Суд выдал ордер на арест "Солнца Мексики" певца Луиса Мигеля

время публикации: 11:30 | последнее обновление: 11:30 блог версия для печати фото
Луис Мигель

Федеральный суд Лос-Анджелеса выдал ордер на арест популярного мексиканского исполнителя Луиса Мигеля, обладателя девяти наград "Грэмми" и прозвища "Солнце Мексики", сообщает Universal.

Мигель обвиняется в нарушении судебного приказа, предписывающего певцу явиться в полицию для дачи показаний по делу о предполагаемом нарушении условий контракта. Приказ был проигнорировал Мигелем уже трижды.

Согласно контракту, который был якобы нарушен музыкантом, Мигель должен выплатить своему вывшему менеджеру более миллиона долларов.

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Вторник, 18 апреля 2017 г.
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