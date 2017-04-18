Суд выдал ордер на арест "Солнца Мексики" певца Луиса Мигеля

Федеральный суд Лос-Анджелеса выдал ордер на арест популярного мексиканского исполнителя Луиса Мигеля, обладателя девяти наград "Грэмми" и прозвища "Солнце Мексики", сообщает Universal.

Мигель обвиняется в нарушении судебного приказа, предписывающего певцу явиться в полицию для дачи показаний по делу о предполагаемом нарушении условий контракта. Приказ был проигнорировал Мигелем уже трижды.

Согласно контракту, который был якобы нарушен музыкантом, Мигель должен выплатить своему вывшему менеджеру более миллиона долларов.