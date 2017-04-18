Вечер памяти жертв Холокоста и премьера фильма "Рай" Андрея Кончаловского

23 апреля, в День памяти жертв Катастрофы и героизма европейского еврейства, в театре "Гешер" состоится церемония поминовения жертв Холокоста с участием артистов театра и показ исторической драмы "Рай" режиссёра Андрея Кончаловского.

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Выбор фильма не случаен: "Рай" рассказывает о людях, жизненные пути которых пересеклись в страшное время невиданной доселе войны. В этой истории переплетаются три судьбы - русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС.

Ольгу арестовывают за то, что она прятала от облавы еврейских детей. Ее дело ведет Жюль. Он увлекается ею и в обмен на секс, кажется, готов смягчить ее участь. Но этому не суждено случиться – Жюля убивают борцы Сопротивления. Ольга попадает в концлагерь, где встречает Хельмута, который когда-то был безнадежно влюблен в неё и до сих пор ее любит. Между ними завязываются странные, болезненные отношения. Фашисты уже близки к поражению, Хельмут решает спасти Ольгу и бежать с ней в Южную Америку. Ольга соглашается, но в последний момент меняет решение. Она идет в газовую камеру вместо еврейки Розы, тем самым провозглашая свой идеал: в жизни должен быть высший смысл, даже в самых страшных условиях, за гранью зла, человек способен на добро.

"История полна ужасов, большая часть которых остается в нашем сознании как ошибки, которые не имеют шанса повториться в настоящем. Один из самых ужасных моментов в истории нашего поколения - подъем нацистской власти и уничтожение миллионов евреев, а также тех, кто не вписывался в картину «идеального немецкого рая». Эти зверства раскрыли глубины человеческой натуры, предрасположенной ко злу, и, хотя события происходили в прошлом, похожие радикальные настроения и ненависть, очевидно, существуют и сегодня, угрожая жизни и безопасности многих людей по всему миру.

"Рай" - это размышления о ХХ веке, наполненном великими иллюзиями, превратившимися в руины, об опасности полных ненависти речей и необходимости использования человечеством силы любви для победы над злом.

"Нельзя допустить, чтобы ужасы прошлого были преданы забвению. Надо все время напоминать о прошлом. Оно было, оказалось возможным, и эта возможность остается. Лишь знание способно предотвратить ее. Опасность здесь в нежелании знать, в стремлении забыть и в неверии, что все это действительно происходило", - эта мысль немецкого философа Карла Ясперса чрезвычайно важна для определения главной идеи нашего фильма, призывающей не забывать правду, какой бы неудобной или ужасающей она ни была, чтобы не повторять ошибок прошлого", - говорит Андрей Кончаловский – режиссёр, автор сценария и продюсер фильма "Рай".

Итак, не пропустите: 23 апреля в театре "Гешер" состоится церемония памяти жертв Холокоста и премьерный показ фильма Андрея Кончаловского "Рай". Премьерный показ фильма "Рай" в Израиле, приуроченный ко Дню памяти жертв катастрофы и героизма европейского еврейства, пройдёт в рамках проекта Cinema-Theater продюсерского центра MAVO.

Публикуется по материалам PR-агентства