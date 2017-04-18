"Как будет 50 обратно?": юбилейный вечер Псоя Короленко в Тель-Авиве

29 апреля в тель-авивском клубе "а-Эйзор" пройдет большой юбилейный вечер Псоя Короленко при участии Oy Division, The Israelifts (презентация нового альбома) и Игоря Крутоголова.

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"Как будет 50 обратно?" — это исключительной важности вечер. Во-первых, именно в Израиле Псою Галактионовичу стукнет 50, и этот круглый факт он будет отмечать в клубе "ха-Эйзор" 29 апреля.

Во-вторых, в течение многих лет (фактически, с 2005 года, когда он в первый свой израильский приезд также встретил здесь свой день рождения) Псой не просто приезжал с гастролями в Израиль, но и активно приглашал в свои проекты израильских музыкантов, которые теперь, в лучших традициях юбилейных торжеств, выступят на коллективном празднике.

Это Игорь Крутоголов — композитор и музыкант, лидер группы "Крузенштерн и Пароход", с которым Псой разрабатывает новый экспериментальный жанр ПППП — Песенно-Поэтический Полу-Перформанс; это хорошо всем знакомая группа "Oy Division", с которой Короленко не только выпустил один из своих самых любимых альбомов "Дикунт", но и совместно с которой записал программу "Унтернационал", песни из которой Псой до сих пор исполняет на совместных концертах с Дэниэлем Каном.

Но и это еще не все! В честь юбиляра независимый лейбл "Auris Media" выпускает новый диск, который в прошлом году создала интернациональная команда музыкантов — Psoy & The Israelifts. The Israelifts — это соавтор композиций, певец и музыкант Гершон Лейзерсон (группа "Ой Дивижн"), нью-йоркский барабанщик Кит Абрамс (группа "Kayo Dot"), трубач Эли Премингер (группа "Марш Дондурма") и удист/гитарист Янив Тайхман (работавший с несчетным количеством музыкантов, среди которых Хава Альберштейн, Мош Бен Ари, Мири Месика и многие другие).

Альбом представляет собой не просто сборник старых песен на идише, русском и польском языках, музыка к которым была создана и записана этим коллективом, а именно сборник солдатских песен времен Первой Мировой Войны. Но самое главное в этом новом проекте то, что старинные тексты были переосмыслены и аранжированы в совершенно неожиданном музыкальном ключе. Можно сказать, что по музыке этот альбом настолько же нехарактерен для всего предыдущего творчества Псоя Короленко, насколько нехарактерен тот факт, что вечно молодой акын входит теперь в серьезный возраст, который в Японии считается истинным совершеннолетием.

Расписание юбилейного концерта:

Сольное выступление Псоя Короленко с программой "Любимые песни теологов";

Псой Короленко и Игорь Крутоголов "ПППП № 6 № HHHH";

Psoy & The Israelifts — презентация альбома "Equine Canine Soldier Whore".

Публикуется по материалам PR-агентства