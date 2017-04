Salut Salon представят в Израиле "Карнавал животных и другие фантазии"

19 апреля в Израиле начнутся гастроли экстраординарного квартета Salut Salon. Один из самых популярных женских квартетов Европы впервые выступит в нашей стране. В Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Ашдоде будет представлена оригинальная программа "Карнавал животных и другие фантазии".

В феврале 2014 года ролик Salut Salon буквально взорвал Youtube. За несколько месяцев он набрал 22 миллиона просмотров! Увидеть героев этого ролика, а, вернее, его героинь, израильскому зрителю посчастливится уже на этой неделе.

Итак, они прилетели в Израиль и готовятся к своим первым гастролям в нашей стране. Четыре красивые девушки в стильных маленьких черных платьицах, на шпильках, две скрипки, виолончель и фортепиано…. Встречайте! Salut Salon - один из самых экстравагантных квартетов Европы. Анжелика Бахманн (скрипка), Мета Хупер (скрипка и вокал), Анна Моника Твардовски (фортепиано) и Фредерика Дани (виолончель). Все девушки получили блестящее классическое музыкальное образование у именитых педагогов, и, как положено в таких случаях, все принимали участие и побеждали в самых престижных музыкальных конкурсах. У каждой - не только музыкальная степень, но и другие интересы и увлечения. У них все очень серьезно: и образование, и любовь к музыке.

Их заразительное исполнение и огромная любовь к классической музыке, которую они исполняют с неиссякаемыми фантазией и юмором нашли путь к сердцу зрителей во многих странах. Виртуозное исполнение, личное обаяние и чувство юмора вызывают восторг даже у тех зрителей, которые слабо разбираются в классической музыке.

Они не только великолепно владеют своими инструментами, но и обладают блестящими вокальными данными. При этом, выступления четверки можно даже смотреть без звука - смысл происходящего на сцене и так понятен, эмоциональная игра – главная фишка Salut Salon. Струнные и пианино в женских руках начинают говорить и перекликаться между собой. Девушки будто сливаются со своим инструментами, становятся их душой.

Вот что рассказывает Анжелика Бахман, одна из основательниц квартета Salut Salon: "Мы всегда ищем новые мелодии и направления, и, как правило, выбираем не композитора, а стиль музыки. Одна из нас предлагает произведение, которое ей близко. Мы экспериментируем, импровизируем, придумываем новые аранжировки. Однако, произведение, которое входит в программу должно нравиться всем членам квартета. Это может быть даже китайская популярная песня, которую мы слышали на гастролях в Азии или песня Лазы де Сэлы с другими словами. В этом смысле, у нас демократия. Над каждой новой программой мы работаем долго и интенсивно. Как правило, это продолжается два года, пока нам не понравятся все детали. Нас вдохновляют повседневные события, встречи с людьми на гастролях, новые идеи и культуры.

Каждая из нас приносит свои мысли, и даже, если они кажутся абсурдными, мы пробуем все. Сейчас мы работаем над новой песней которая называется "How Deep Can You Love". На этот раз, наш партнер известный в Германии рэппер Samy Deluxe. Песня - о любви, и она прекрасно вписывается в нашу новую программу (о любви), которая стартует в июле. Нас очень вдохновляют такие неожиданные сочетания. Рэп – это новый стиль для нас, а классическая музыка – новая сфера для Сами".

Репертуар Salut Salon чрезвычайно разнообразен: танго Пьяцолы, "Малагена" кубинского композитора Лекуоны, восхитительные обработки произведений Мендельсона, Бернстайна, Брамса, Мусоргского, Сен-Санса и даже избранные темы из фильма "Психо" Хитчкока.

Исполнение популярной классической музыки, танго, шансона, музыки из фильмов у Salut Salon - это не просто набор трюков, это море исполнительской изобретательности выражающей основную идею с тонким юмором и с отменным вкусом. И сделано это так по-женски, немножко со стебом и эдакой "конкуренцией", мол - "Я круче тебя, детка", "Не тут-то было! Я великолепна!", "Красотки, а, вот так, вы можете?!". И они действительно все очень хороши: великолепны, талантливы, артистичны. Все, что они делают на сцене - виртуозно, изобретательно, музыкально, ярко, свежо и очень весело.

По словам Анжелики Бахман, в Израиле квартет представит известную программу "Карнавал животных и другие фантазии". "Мы учим несколько слов на иврите и предложим израильским слушателям пару сюрпризов". Изначально нас вдохновил "Карнавал животных" Сен-Санса, но позднее мы пригласили и других зверей, которых не было у Сен-Санса: овечку из кантаты "Овечка может смело пастись" Баха, акулу из Escualo А. Пьяццоллы, пчел из "Полета шмеля" Римского-Корсакого и змею Каа из "Маугли". Мы поем и наши собственные сочинения о том, что люди и животные не так уж сильно отличаются друг от друга. Программа "Карнавал фантазий, или Карнавал животных и другие фантазии" - это праздник вдохновения, на котором представлены музыкальные размышления величайших композиторов мира о животном царстве.

