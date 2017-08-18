Выставка "Королевство динозавров" и мюзикл "Смешная девчонка". Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В субботу в Хайфе пройдет концерт пианиста-виртуоза Рана Цемаха, который исполнит лучшие сонаты Бетховена.

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В пятницу в "Ангаре 11" в Тель-Авиве можно посетить выставку "Королевство динозавров". На ней представлены десятки динозавров в натуральную величину. На выставке оборудована интерактивная зона, где можно кататься на детенышах динозавров, лазать по канатам, фотографироваться с динозаврами, рисовать, раскрашивать и играть в юных палеонтологов, делая раскопки в поисках доисторических ископаемых останков.

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В пятницу в амфитеатре "Азриэли" в Тель-Авиве пройдет концерт "Латинские ритмы с ансамблем El-Mundo".

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В пятницу в Камерном театре в Тель-Авиве будет показан мюзикл "Смешная девчонка", который рассказывает историю Фанни Брайс, известной еврейской актрисы, и талантливого комика из Бруклина.

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В субботу в театре "Габима" в Тель-Авиве будет представлен мюзикл "Отверженные", созданный по мотивам романа Виктора Гюго.

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Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il