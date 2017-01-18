"Селком" представляет русскоязычным телезрителям "телевидение будущего"

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О новых возможностях "Селком TV" уже сообщили многие крупные издания страны, такие как Calcalist, Haaretz, написавшее о событии так: "Селком TV" открывает новые горизонты перед yes и HOT. "Селком TV" – первая компания, предложившая собственную аппликацию для Apple TV. Это беспрецедентный шаг, открывающий клиентам простой доступ к Netflix и к другим видам услуг".

Генеральный директор компании "Селком" Нир Штерн говорит: "Селком" представляет для своих клиентов телевидение завтрашнего дня. "Селком" продолжает нововведения, меняющие наши привычки, связанные с просмотром телевидения, и предлагает услуги качественного и богатого по содержанию вещания даже без декодера. А наше сотрудничество с таким технологическим гигантом, как Apple, позволит нашим клиентам наслаждаться миром "Селком TV" с общим пакетом расширенных возможностей и с приставкой Apple TV 4 - без дополнительной оплаты ".

"Селком" продолжает улучшать вещание и реализует стратегию, которая расширяет возможности просмотра "Селком TV" и его способности подстраиваться под любые существующие условия – даже без декодера.

"Селком TV" можно пользоваться на мобильных телефонах, планшетах, а теперь еще и с помощью инновационной приставки Apple TV 4, которая позволит смотреть телевизионный контент "Селком TV", включая широковещательные каналы Израиля (1,2,10), спортивные каналы, интернет сайты и библиотеку VOD (фильмы, сериалы, детские программы и прочее). Наряду с общим контентом теперь предлагаются модернизированные возможности, предоставляемые с помощью приставки Apple TV 4, – все в формате HD и без дополнительной оплаты. Кроме всех этих каналов, можно приобрести также пакет каналов на русском языке для трансляции на Apple TV 4.

Подключившись услугам "Селком TV", вы сможете наслаждаться усовершенствованными возможностями и богатым миром нашего контента, просматривая его на всех устройствах iOS - iPhone, iPad и на экране вашего телевизора. Все, что находится в вашей библиотеке iTunes: фотографии, видео, игры, игровой процесс, презентации, музыка - всем этим можно теперь поделиться с друзьями и увидеть на большом экране телевизора в HD качестве.

Пользователи Android будут иметь возможность пользоваться всеми функциями после того, как создадут себе Apple ID и выполнят синхронизацию с программным обеспечением. Приставка Apple TV 4 управляется с помощью удобного пульта с современным дизайном. На нем всего шесть кнопок и сенсорная панель, благодаря которой легким касанием пальца, вы сможете использовать меню, различные функции и развлекательный контент.

Теперь вы можете пользоваться контентом "Селком TV" и всеми преимуществами Apple TV 4: приставка с расширенным интерфейсом и инновационными технологиями обеспечивает просмотр в HD качестве, а также полный доступ к услугам компании Apple, а это более чем 8000 аппликаций (Apple Music, iCloud, iTunes, совместное использование всех интерфейсов от Apple). Главный экран с большими красочными иконками, множеством инновационных аппликаций в области развлечения, игр, спорта, новостей, моды, фитнеса, кулинарии и т.д. позже будет разработана функция записи.

Присоединившиеся к "Селком TV" за 99 шек. в месяц смогут получать удовольствие от возможностей Apple TV 4 без доплаты (вместо приставки "Селком TV").

Подключиться к "Селком TV" можно на сайте компании . Клиенту без дополнительно оплаты приходит приставка Apple TV 4, а вместе с ней подробная инструкция, которая позволяет самостоятельно ее установить – просто и быстро. По желанию клиент может вызвать на дом техника для установки приставки через call-центр.

Обозреватель экономического издания Calcalist Омер Кабир в номере от 9.12.16 резюмировал: "В конечном итоге, "Селком TV" создала успешную аппликацию, которая объединила удачный выбор контента и каналы, вещающие в прямом эфире, в одном пакете, и создала интерфейс - удобный и простой. Добавьте к этому контент – платный и бесплатный, который можно найти в App Store Apple TV 4, в частности, игры, – и сравните все это с оплатой, которую назначил "Селком". Так мы получаем богатый контент, который предлагается вместе с декодером Apple TV, - лучшим на сегодня из всех тех, которые предлагаются главными игроками на рынке телевидения Израиля. Apple TV вместе с "Селком TV" сегодня – самая сильная угроза гегемонии Yes и HOT".