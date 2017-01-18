18 января 2017 г.
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Искрометный юмор "Дизель-Шоу" - в Израиле

время публикации: 16:29 | последнее обновление: 16:29 блог версия для печати фото
Искрометный юмор "Дизель-Шоу" - в Израиле
Искрометный юмор "Дизель-Шоу" - в Израиле
Искрометный юмор "Дизель-Шоу" - в Израиле

Когда-то участники "Дизель-Шоу" начинали, как и многие звезды юмористической сцены, в КВН. Тогда они именовались "Банда Дизель" и успели завоевать целую армию поклонников. Однако, если название для вас в новинку, это не значит, что их штуки не придутся вам по вкусу.

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Один из самых успешных украинских юмористических проектов приобрел популярность благодаря жизненности своих историй, интерактивным номерам при участии зрителей, импровизациям в формате КВН-стем и многим другим собственным наработкам. Здесь нет места политике и черному юмору – "Дизель-Шоу" дарит внушительную порцию незаурядного доброго юмора, который понятен всем.

Первое же шоу, показанное на телеканале ICTV, собрало аудиторию свыше 4 миллионов человек. В формате телепередачи "Дизель-Шоу" продолжает успешно веселить зрителей канала. Но творческим людям всегда есть к чему стремиться. Поэтому, не сбавляет оборотов и гастрольный график "Дизель Шоу".

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Среда, 18 января 2017 г.
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