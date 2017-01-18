Дмитрий Яблонский, "Виртуозы Киева" и Ница Шауль представляют: "Музыкальный полет" для взрослых и детей

Серия концертов посвящается 25-ти летию установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем.

- Приобрести билеты на программу для детей

- Приобрести билеты на программу для взрослых

Замечательная идея, замечательные музыканты, замечательный молодой оркестр, впервые приезжающий к нам в страну. Несколько разных программ, но прежде всего - сам Дмитрий Яблонский – знаменитый виолончелист и дирижер, и Ница Шауль – любимая несколькими поколениями израильтян ведущая концертов для детей и взрослых. "Музыкальный полет" - так названа впервые представляемая в Израиле программа музыкальных встреч для детей и для взрослых. Серия концертов, посвященная миру звуков, музыки, музыкальных инструментов, будет представлена Ницей Шауль, известной ведущей детских музыкальных программ, на разных концертных сценах Израиля. На этот раз эти сцены принимают Дмитрия Яблонского и "Виртуозов Киева" - молодой, энергичный коллектив из 16 солистов, предлагающий музыкальные программы для всей семьи. В репертуар оркестра входят лучшие образцы мировой классики. В программах концертов в Израиле, названных в "детском" варианте "От Баха до Андерсона", а во "взрослом" "От Баха до Гершвина", примут также участие танцоры ансамбля "Саботаж". Идея "Музыкального полета" принадлежит главному дирижеру "Виртуозов Киева" Дмитрию Яблонскому. Оркестр предлагает слушателям несколько программ, охватывающих разные жанры – от Гайдна и Чайковского до Лероя Андерсона. Одна из солисток в концертах– концертмейстер Иерусалимского симфонического оркестра Жанна Гандельман, уже 20 лет участвующая в проектах Ницы Шауль.

"Виртуозы Киева" представят в Израиле концерты для детей и взрослых, дирижировать которыми будет сам Дмитрий Яблонский, недавно репатриировавшийся в Израиль и занявший пост профессора "Школы имени Бухмана-Меты" в Тель-Авиве.

Дмитрий Яблонский – известный виолончелист, сын знаменитой пианистки Оксаны Яблонской, обладатель внушительного международного списка наград, премий и должностей, организатор международных музыкальных фестивалей, в том числе фестиваля "Блуждающие звезды", который проводится в странах Европы, в России, США и Израиле с участием молодых исполнителей. С 2014 года Яблонский возглавляет киевский камерный струнный оркестр "Виртуозы Киева". Коллектив признан слушателями и критиками в разных странах мира, он объединяет талантливых молодых музыкантов Украины (средний возраст артистов – 35 лет). Большинство из них являются лауреатами национальных и международных конкурсов и представляют школу знаменитого скрипача и педагога Богодара Которовича. За активную творческую деятельность оркестр "Виртуозы Киева" получил статус Посла украинской культуры Министерства иностранных дел Украины. В феврале 2010 года Указом Президента Украины коллективу было присвоено звание "Национальный камерный ансамбль". Каждый из музыкантов оркестра одновременно - солист и участник ансамбля. Молодым музыкантам не чужды разные музыкальные жанры: они сотрудничали с группой "Океан Эльзы", этно-джазовой певицей Нино Катамадзе, клавишником легендарной Deep Purple Джоном Лордом.

Дмитрий Яблонский говорит: "Я влюбился с первой ноты в коллектив "Виртуозы Киева". Эти музыканты очень трепетно относятся к своему делу. С ними мы можем репетировать день и ночь, забывая о времени. Я буду пытаться создавать с ними интересные музыкальные проекты, улучшать работу ансамбля, устраивать гастроли, находить спонсоров, потому что в настоящее время без меценатов трудно выживать творческим коллективам. Нужно также разрешать проблему с хорошими инструментами, которые стоят дорого… То есть, проблем немало, и я, главный дирижер оркестра "Виртуозы Киева", готов их решать".

Дмитрий Альбертович Яблонский, знаменитый виолончелист и дирижер, выпускник Джульярдской школы и Йельского университета, выступает в лучших концертных залах мира, в том числе Carnegie Hall в Нью-Йорке, La Scala в Милане, в Большом зале Московской Консерватории, в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, в Taiwan National Hall, Théâtre Mogador, Cite de la musique в Лувре в Париже. Яблонский выступает в ансамблях с многими ведущими музыкантами нашего времени, в числе которых Борис Березовский, Вадим Репин, Юрий Башмет, Виктор Третьяков, Лейф Уве Андснес, Шломо Минц, Итамар Голан и многие другие.

Как дирижер, Дмитрий Яблонский, дебютировал в 26 лет на фестивале в Камерино в Италии. Дебют был успешным, после чего началась дирижерская карьера. Яблонский выступает, как дирижер, с Госоркестром России, Лондонским Королевским Филармоническим Оркестром, Московским Филармоническим Оркестром (в 2000 – 2004 годах был его главным приглашённым дирижером ), оркестром "Новая Россия" (Яблонский - главный приглашённый дирижер оркестра с 2012 года), Национальным симфоническим оркестром Бельгии, оркестром Оперного театра Катании, Нидерландским Северным оркестром, Голландским симфоническим, Болонским камерным оркестром, Камерным оркестром Франции, Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга, симфоническим оркестром Abruzzese (Италия), оркестром Аmadeus (Монтеррей, Мексика), Orchestre National d’Ile de France, Израильским Камерным Оркестром и другими. В 2014 году Яблонский стал главным дирижером оркестра "Виртуозы Киева".

Яблонский сделал более 70 записей как дирижер и виолончелист на студиях Naxos, Erato-Warner, Chandos, Belair Music, Sonora, Connoisseur Society и других ведущих студиях звукозаписи. Некоторые записи удостоены Берлинской премии критиков. В 2007 году одна из записей Дмитрия была номинирована на премию Грэмми.

Дмитрий Яблонский – организатор и руководитель международных музыкальных фестивалей, среди которых "Габала" в Азербайджане, "Блуждающие звезды", в странах Европы, в России, США и Израиле с участием молодых исполнителей (первый фестиваль состоялся Израиле, в 2005 году), Puigcerdà в Испании. Дмитрий – обладатель двух виолончелей: Андреа Гварнери 1726 года и Маттео Гофриллер 1700 года.

"Люди любят слушать то, что они знают и то, что близко им по духу. Ведь каждый зритель знает, на какой концерт идет и что он услышит в этот вечер, - говорит Дмитрий Яблонский в одном из интервью. - Я считаю, что классическую музыку необходимо постоянно играть, прививая правильный вкус публике, в частности молодому поколению. Классика жила несколько сотен лет и, думаю, будет жить еще 4000 лет. Стоит признать, что вкус зрителей изменился, но любители классики не исчезли. Другой вопрос, как сегодня нужно подавать эту музыку. Для меня музыка — это жизнь и кислород, те чувства, которые не передать словами. Я считаю, что говорить о музыке должны писатели и поэты. А музыканты должны музыку творить!".

Публикуется по материалам PR-агентства