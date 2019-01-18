"Не будь сволочью". Эдуард Кузнецов в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Эдуард Кузнецов – диссидент, правозащитник, приговоренный к высшей мере по "самолетному делу", в общей сложности отсидевший в тюрьмах и лагерях 16 лет, публицист, писатель, журналист, основатель израильской газеты "Вести".

О себе говорит так: "Человек, который следует лозунгу "Не будь сволочью, и многое тебе дастся, и многое простится"". Такое жизненное кредо считает лучшим советом и подарком маленькому мальчику.

В самом начале интервьюируемый предвосхитил последний вопрос, заявив, что нашел смысл жизни. Разговором на эту тему передача завершается.

Отвечая на один из вопросов, Кузнецов говорит: "Смерти не боюсь, боюсь умирания". И вспоминает, что страха смерти не было даже 31 декабря 1970 года, когда в 11 вечера конвой вывел его из камеры смертников.

О самом страшном из "не ужасного": "Когда в 1963 году меня из лагеря усиленного строгого режима перевели в лагерь особого строгого режима. Только-только тогда ввели эти лагеря, одели форму полосатую. Называли нас "хрущевские моряки". Это был страшный лагерь. Голодный безмерно". Кузнецов вспоминает о погибших в этом мордовском лагере и об интересных людях, в частности о кардинале Иосифе Слипом.

Вспоминает он и о расстрелянном сокамернике, осужденном за пособничество нацистам и причастность к расстрелам евреев. Этот человек говорил Кузнецову, что убивал, чтобы выжить, утверждая, что однажды спас еврейского мальчика и помог партизану. С тех пор одна из максим Эдуарда Самойловича звучит так: "За то, что мальчика еврейского спас или партизану помог – тебе медаль на грудь, а за то, что расстреливал евреев – тебя на виселицу, так и виси с медалью".

На вопрос о том, какие желания он бы загадал, окажись у него в руках волшебная палочка, Кузнецов отвечает так: "Да провались оно! Сам справлюсь! С волшебной палочкой и дурак проживет".

Эдуард Кузнецов не против умеренного курения при условии, что человек регулярно занимается спортом. Сам он ежедневно проходит 6 км быстрым, "солдатским" шагом – мимо включенного телевизора (чтобы не было скучно), а также делает упражнения с гантелями и штангой.

29 января Эдуарду Кузнецову исполнится 80 лет.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Эдуардом Кузнецовым

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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