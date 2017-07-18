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Досуг

"Дорожная молитва": вышел новый клип Gefilte Drive. ВИДЕО

время публикации: 13:00 | последнее обновление: 13:04 блог версия для печати фото
Кадр из клипа Gefilte Drive
Кадр из клипа Gefilte Drive
Кадр из клипа Gefilte Drive

Группа Gefilte Drive представила новый клип "Nigun Traveler's Prayer".

В съемках участвовали: Татьяна Гельман (вокал), Марк Уманский (бас гитара), Надежда Драпкина (гобой), Таль Лешец (ударные), Игорь Хаит (клавиши), Стас Сергиенко (гитара) и Александр Котлер.

Нигун – это традиционный еврейский напев без слов.

Одним из главных героев клипа является Авраам Борщевский – всемирно известный еврейский каллиграф и один из ведущих израильских мастеров иудаики, чьи работы на пергаменте находятся в музеях и частных собраниях в 30 странах мира. В 2004 году Борщевским была написана уникальная Царь-мезуза, признанная шедевром сакральной каллиграфии. Эта кошерная мезуза вошла в Книгу Рекордов Гиннеса как самая большая в истории.

Александр Котлер пояснил редакции NEWSru.co.il, почему группа решила попробовать снять клип в новом для себя жанре: "За нами тянется шлейф – веселые, оторванные и прочее, что конечно верно. Но мы ведь играем и более сложные вещи. И иногда очень хочется сделать что-нибудь иное, что-то со смыслом, с внутренней историей, хоть и без слов".

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