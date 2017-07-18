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Досуг

Группа "Ленинград" отметит в Израиле свое 20-летие

время публикации: 09:55 | последнее обновление: 09:55 блог версия для печати

14 сентября в "Ганей тааруха" в Тель-Авиве группа "Ленинград" даст в Израиле единственный концерт в честь своего 20-летия.

- Приобрести билеты на концерт группы "Ленинград"

На своем юбилейном шоу Шнур и его товарищи исполнят самые любимые поклонниками хиты, а также новые песни.

К юбилею "Ленинград" накопил неправдоподобное количество хитов и окончательно вырвался за пределы любого из жанров. Сегодня бессменный лидер группы Сергей Шнуров ведет ток-шоу для пенсионерок и озвучивает программу для детей, заводит сектора футбольных фанатов и поднимает на ноги даже самых больших консерваторов.

Публикуется по материалам PR-агентства

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