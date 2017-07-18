Скоро в Тель-Авиве: киноверсия спектакля "Вишневый сад" МХТ им. А. П. Чехова

В рамках проекте Cinema-Theater продюсерского центра MAVO и Международного Фестиваля Искусств "Вишнёвый Сад" /Cherry Orchard Festival (USA)/ израильской публике будет представлена киноверсия знаменитого спектакля режиссера Адольфа Шапиро "Вишнёвый сад" Московского художественного театра имени А. П. Чехова с Ренатой Литвиновой в главной роли.

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Спектакль был поставлен к столетию пьесы, идея которой определила интонацию театра XX века. Режиссёр Адольф Шапиро задумался о том, где могут жить герои пьесы-легенды теперь, когда от их вишнёвого сада уже ничего не осталось. Художник Давид Боровский создал на сцене такой материальный мир, который точно отвечает на этот вопрос. Они могут жить только на сцене.

На роль Раневской Адольфа Шапиро пригласил "божественную" Ренату Литвинову – известную киноактрису, сценариста, режиссера и продюсера. Роль Раневской стала для Литвиновой дебютом в театре, и дебютом успешным: сегодня, помимо "Вишнёвого сада", она играет в спектаклях МХТ "Шага" и "Свидетель обвинения".

Роль Лопахина режиссер отдал приглашённому им Андрею Смелякову – лауреату Государственной премии РФ и одному из самых востребованных актеров российского кино, в фильмографии которого насчитывается более 70 картин и сериалов ("Паук", "Родина", "Шакал" и др.). А на роль Гаева Адольф Шапиро пригласил обладателя двух национальных театральных премий "Золотая маска" и трех высших театральных премий Санкт-Петербурга "Золотой софит" Сергея Дрейдена.

Публикуется по материалам PR-агентства