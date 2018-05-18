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Досуг

"Не надо дружить с актерами". Ефим Шифрин отвечает на детские вопросы

время публикации: 07:29 | последнее обновление: 07:29 блог версия для печати фото
Ефим Шифрин
Ефим Шифрин и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Ефим Шифрин – артист, режиссер, юморист.

Отвечая на вопрос шестилетнего мальчика "Что у тебя украли?", Шифрин говорит: "У меня украли молодость моих родителей". Он родился в 1956-м в поселке Нексикан на Колыме, где его семья жила после реабилитации отца. "Папе было 46, маме – 41", "я ними прожил 19 лет всего".

Он точно знает, в какую старую фотографию хотел бы попасть. Это довоенный снимок младшего брата его мамы Иосифа Цыпина – одного из защитников Брестской крепости, расстрелянного в лагере для военнопленных. Иосиф и Ефим внешне очень похожи. "Мне хотелось переговорить с ним, буквально раздирая эту фотографию".

В ходе интервью Шифрин говорит: "Я не понимаю, не представляю себя без книг, которые меня сделали". Если бы он был всемогущим, то подарил бы незнакомому мальчику интерес к знаниям: "Мне кажется, что для еврейского мальчика это особенно важно".

Ефим рассказывает, что основной круг его друзей – это врачи. "Не надо дружить с актерами. Дружите с врачами", – советует он. И сетует: "Артистам верить нельзя".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Ефимом Шифриным

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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