Названы лауреаты премии "Эмми"

17 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 69-я ежегодная церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards.

Лучшим драматическим сериалом года был назван "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale). Актриса Элизабет Мосс, игравшая в этом сериале, получила приз за лучшую драматическую роль, а Энн Доуд - за лучшую роль второго плана.

- 69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards. Фоторепортаж

Также сериал получил награды за лучший сценарий (Брюс Миллер), лучшую режиссерскую работу (Рид Морано) и лучшую приглашенную актрису (Алексис Бледел).

Лучшим комедийным сериалом вновь назван "Вице-президент" (Veep), а лучшим мини-сериалом названа картина "Большая маленькая ложь".

За роль в "Вице-президенте" награды удостоилась Джулия Луис-Дрейфус, второй год подряд ставшая лучшей комедийной актрисой. "Большая маленькая ложь" принесла очередную награду Николь Кидман (лучшая актриса мини-сериала). Кроме того, за игру в "Большой маленькой лжи" Александр Скарсгард был удостоен награды за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериалах, а Лаура Дерн - за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериалах. Режиссер этого мини-сериала Жан Марк Валли награжден за лучшую режиссерскую работу.

Лучшим комедийным актером стал Дональд Гловер, сыгравший роль Эрна в сериале "Атланта". Приза за лучшую мужскую драматическую роль удостоился Стерлинг К. Браун, сыгравший Рэндалла Пирсона в сериале "Это мы". За роль в в 8-серийной драме "Однажды ночью" Риз Ахмед был признан лучшим актером мини-сериала.

Лучшим телефильмом стала работа "Черное зеркало: Сан Джуниперо", лучшим драматическим актером второго плана - Джон Лайтгоу ("Корона"), лучшим комедийным актером второго плана - Алек Болдуин ("Субботним вечером в прямом эфире"), лучшей комедийной актрисой второго плана - Кейт МакКиннон ("Субботним вечером в прямом эфире"), лучшим режиссером комедийного сериала - Дональд Гловер ("Атланта"), лучшим ток-шоу - "Прошедшая неделя сегодня вечером с Джоном Оливером", лучшим эстрадным шоу - "Субботним вечером в прямом эфире", лучшим реалити-шоу - "Голос", лучшим анимационным сериалом - "Закусочная Боба".