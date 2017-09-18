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Досуг

Названы лауреаты премии "Эмми"

время публикации: 06:31 | последнее обновление: 08:45 блог версия для печати фото
Николь Кидман на церемонии вручения премии "Эмми". 17 сентября 2017 года
Кейт Маккиннон (справа) на церемонии вручения премии "Эмми". 17 сентября 2017 года
Элизабет Мосс на церемонии вручения премии "Эмми". 17 сентября 2017 года
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17 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 69-я ежегодная церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards.

Лучшим драматическим сериалом года был назван "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale). Актриса Элизабет Мосс, игравшая в этом сериале, получила приз за лучшую драматическую роль, а Энн Доуд - за лучшую роль второго плана.

- 69-я церемония вручения телевизионной премии Primetime Emmy Awards. Фоторепортаж

Также сериал получил награды за лучший сценарий (Брюс Миллер), лучшую режиссерскую работу (Рид Морано) и лучшую приглашенную актрису (Алексис Бледел).

Лучшим комедийным сериалом вновь назван "Вице-президент" (Veep), а лучшим мини-сериалом названа картина "Большая маленькая ложь".

За роль в "Вице-президенте" награды удостоилась Джулия Луис-Дрейфус, второй год подряд ставшая лучшей комедийной актрисой. "Большая маленькая ложь" принесла очередную награду Николь Кидман (лучшая актриса мини-сериала). Кроме того, за игру в "Большой маленькой лжи" Александр Скарсгард был удостоен награды за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериалах, а Лаура Дерн - за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериалах. Режиссер этого мини-сериала Жан Марк Валли награжден за лучшую режиссерскую работу.

Лучшим комедийным актером стал Дональд Гловер, сыгравший роль Эрна в сериале "Атланта". Приза за лучшую мужскую драматическую роль удостоился Стерлинг К. Браун, сыгравший Рэндалла Пирсона в сериале "Это мы". За роль в в 8-серийной драме "Однажды ночью" Риз Ахмед был признан лучшим актером мини-сериала.

Лучшим телефильмом стала работа "Черное зеркало: Сан Джуниперо", лучшим драматическим актером второго плана - Джон Лайтгоу ("Корона"), лучшим комедийным актером второго плана - Алек Болдуин ("Субботним вечером в прямом эфире"), лучшей комедийной актрисой второго плана - Кейт МакКиннон ("Субботним вечером в прямом эфире"), лучшим режиссером комедийного сериала - Дональд Гловер ("Атланта"), лучшим ток-шоу - "Прошедшая неделя сегодня вечером с Джоном Оливером", лучшим эстрадным шоу - "Субботним вечером в прямом эфире", лучшим реалити-шоу - "Голос", лучшим анимационным сериалом - "Закусочная Боба".

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