Суздаль, джемы, пирожки и все новое в российской анимации – скоро в Тель-Авиве

28 и 29 апреля в Тель-Авиве пройдет новый фестиваль "Аниматориум", который представит новые и лучшие российские мультфильмы по итогам прошедшего в марте Суздальского фестиваля анимации - крупнейшего мультипликационного форума в России. Израильтяне смогут первыми увидеть три программы: одну для детей дошкольного возраста и две для взрослых и подростков. Перед фестивалем мы побеседовали с руководителем проекта "Аниматориум", известным российским анимационным и театральным критиком - Диной Годер.

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Как устроен анимационный фестиваль в Суздале и как вы отбирали лучшие фильмы, которые будут показаны в Тель-Авиве?

Открытый Российский фестиваль анимационного кино в Суздале проходит каждую весну. На нем показывается все, что было сделано российскими режиссерами за год в России и даже за рубежом. В последнее время кино создается много, и если раньше в конкурс не было никакого отбора - показывали все подряд - то теперь выбирают все лучшее и качественное. На фестивале есть и информационные программы, в которые уже входит то, что не попало в конкурс. На этот фестиваль попасть престижно, особенно если ты хорошо показался, если тебя приняла профессиональная публика. Сюда съезжаются специалисты по анимации, аниматоры, режиссеры, студенты-мультипликаторы и все те, кто ночует буквально в палатках и под столами, лишь был все увидеть и попасть в эту обстановку профессионального соперничества и, одновременно, праздника, потому что анимационная публика - она очень веселая!

Сначала небольшая экспертная комиссия отбирает все, что прислано на фестиваль, и распределяет по номинациям: отдельно судят короткометражное авторское кино, отдельно - студенческое кино (оно может быть дипломное и курсовое), отдельно есть приз для лучшего дебюта, то есть первого фильма, снятого после института. Есть конкурс сериалов, которых сейчас очень много выходит, отдельно идет конкурс полного метра и прикладной анимации - клипов, рекламы, образовательных фильмов.

Дальше все номинации судят разные составы жюри, они определяют призы, но кроме этого есть и еще такая ужасно важная для аниматоров вещь, как профессиональный рейтинг. Это когда буквально все участники фестиваля - критики, продюсеры, сами авторы - в конце просмотров сдают анкеты, в которых отмечают 5 лучших фильмов из конкурса. В результате собирается огромный рейтинговый список, и это, конечно, гораздо более объективный взгляд. Те, кто занял первые три места в топе рейтинга, тоже получают награды - специально оформленные разделочные дощечки, которые когда-то придумал Александр Татарский, на них все расписываются.

То, как сработало жюри в тот или иной год, хорошо видно по соотношению его оценок с общим рейтингом. Если жюри сработало серьезно и объективно, то обычно его решение не сильно расходится с рейтингом. В этом году так и получилось: расклад жюри и профессионального рейтинга полностью совпали. Буквально в том же порядке! Гран-при фестиваля получил фильм "Среди черных волн" режиссера из Екатеринбурга Ани Будановой. И этот фильм мы обязательно покажем в нашей основной программе 28 апреля.

Предыдущий фильм Ани был страшно успешный, и он взял очень важные и престижные призы, к примеру, стал лучшим дебютом на фестивале в Анси. Это было ее самое первое кино, но после него мировые продюсеры стали внимательно следить за тем, что она делает. Когда был завершен фильм "Среди черных волн", его сразу же пригласили на фестиваль в Локарно, но так, чтобы он больше нигде до этого момента не демонстрировался. После Локарно фильм стал брать один гран-при за другим по всему миру, и даже сейчас, после Суздаля, он отправляется дальше, его покажут в Анси и много где еще.

Но фильм Ани, скорее, исключение. Для большей части фильмов с Суздальского фестиваля все только начинается. Поэтому, когда мы формируем программу "Аниматориума" и называем ее "новые и лучшие", мы имеем в виду, что большинство этих фильмов еще не дошли до зрителя - это премьеры. Разумеется, это моя авторская подборка: я беру не только призеров, отмеченных жюри и в рейтинге, но и отбираю по своему вкусу.

В Тель-Авиве будут показаны три программы - одна детская и две взрослые. Расскажите о них подробнее. Можно ли на взрослые программы брать с собой детей постарше?

В детскую программу, которая будет демонстрироваться 29 апреля в 11:30, вошли фильмы для более-менее дошкольного возраста. Отдельные фильмы могут смотреть и совсем крохи, другие - дети 5-6 лет и старше. Две другие программы, которые мы покажем 28 апреля в вечернее время, мы обозначаем для взрослых, но имеем в виду, что они обе годятся и для детей, начиная с 10-12 лет. То есть эти сеансы для взрослых и подростков.

Одна из программ 28 апреля - студенческая. А это означает, что в ней собрано самое отвязное кино, наглое, в определенных рамках провокативное, много психоделики - фильмов, где не всегда можно понять, что происходит на экране, где сюжет уходит в разные стороны, где возникают всякие фантастические обстоятельства, но все в целом смотрится очень симпатично. Настоящее молодежное, подростковое кино!

Один из таких фильмов должен, как мне кажется, иметь тут успех. Это смешно придуманная история Миши Салашенко - его дипломная работа. Предыдущий студенческий фильм Миши, тоже ужасно смешной и созданный в очень трудоемкой технике с использованием фотографий, назывался "На пороге Ильич". Он был снят по такому анекдоту, будто звонок в дверь, человек открывает, а на пороге стоит Ильич размером с собаку и говорит с характерным акцентом, что его надо "накормить и спрятать". А дальше идут всякие смешные приключения... Сейчас мы покажем его новое фантастическое кино про то, что во всей России осталось жить 17 человек, и вот американцы отряжают в это страшное место своего человека, который то ли должен всех спасти, то ли просто выяснить, как они живут. Каким-то образом эти 17 перетягивают американца на свою сторону, причем главу клана играет Герман Лукомников (современный русский поэт - прим.ред.) - и все это в анимации! Мне кажется, что это будет ударное кино в студенческой программе, особенно, если учесть взгляд из Израиля на то, что происходит в России.

Есть ли новые тенденции в студенческой российской анимации?

В том, что касается молодых авторов, здесь есть очень любопытные новые особенности: сейчас все больше на первый план выходят фильмы, сделанные в частных учебных заведениях. Если раньше всегда номером один была Школа-студия "Шар", а это дополнительное образование по типу магистратуры, то теперь появляются частные школы, которые профессионально школами не всегда можно назвать, потому что они не выдают никаких дипломов.

Например, такую организовал знаменитый мультипликатор Иван Максимов. Он просто приезжает в Петербург, где у него есть круг молодежи, которая у него учится. И эти ребята стали делать фильмы, которые попадают на фестиваль и оказываются в числе лучших. По графике и по всему остальному видно, что это ученики Максимова, но фильмы у них получаются оригинальные, занятные и лучше многих невнятных работ, созданных в официальных учебных заведениях. Максимов ездит к ученикам сам, когда ему хочется. Все вместе они снимают какую-то квартиру, где он и остается ночевать, на это все сбрасываются по "три рубля" и так далее. Когда я спрашиваю: "Ваня, а они тебе чего-то платят, ведь ты ездишь туда-сюда?" - "Что ты?! У них денег нет, я сам им иногда подкидываю". - "А зачем ты это делаешь?" - "Ну, я Питер люблю!". Какое-то время мне казалось, что эти люди просто тусуются. Я подписана на их группу, вижу, что они там еще в мафию играют, всячески дурака валяют, но оказалось, что все не так: неожиданно они стали выдавать хорошие фильмы, сейчас в Суздале было сразу несколько.

Есть и еще такие курсы. Одну мастерскую вел Михаил Алдашин при "Союзмультфильме", была еще профессиональная школа Саши Дорогова - он работал сначала в студии "Пилот", потом уехал на "Дисней", а сейчас все время приезжает и учит молодых. Это тоже частная история, частично обучение идет по Скайпу. Дорогов учит не режиссуре, а технологии анимации, но сам он настолько высокого класса профессионал диснеевского типа, что к нему ходят учиться и состоявшиеся, успешные уже аниматоры.

А есть еще такая тенденция, что на фестивале в Суздале было на этот раз много "джемов". Это когда аниматоры собираются и делают что-то вместе совершенно бесплатно, из радости находиться в одном пространстве со всеми. Один из "джемов", который есть у нас в студенческой программе, сделали те самые ребята из мастерской Ивана Максимова, он называется "Экспресс Зипуны-Гавана".

Что будет в основной программе, в которой заявлены фильмы уже известных режиссеров?

В ту же программу, в которой мы покажем фильм Ани Будановой, вошла и картина Дмитрия Геллера. Нам разрешили его показать китайцы, поскольку Геллер давно сотрудничает с Китаем, преподает и делает там фильмы. "Рыбы, пловцы, корабли" - довольно эзотерическое кино, невероятно красивое по картинке, с сочным китайским колоритом, поэтическая история, которую даже трудно пересказать… На фестивале в Суздале этот фильм взял главный приз в авторской номинации.

Еще в той же программе будет "джем", который делали разные аниматоры по "пирожкам". Это такой интернет-жанр, которые многие любят: кто-то сочиняет сам, кто-то читает и собирает. Фильм называется "Возьми любой момент из детства", потому что с этих слов начинается один из "пирожков". А дальше следуют еще несколько.

Другой "джем", с которого мы начнем нашу основную программу, появился уже после Суздальского фестиваля. Три года назад у российских аниматоров появилась своя анимационная премия "Икар". Она вручается 8 апреля, так как считается, что именно в этот день 105 лет назад вышел в прокат первый российский мультфильм. К каждому вручению премии готовится анимационный "джем", в котором участвует много режиссеров - 20-25 человек. Первый такой опыт был очень успешный, к его созданию привлекли даже иностранцев, он назывался "Совы нежные" и стал вирусным видео в сети - его видели все. Ко второму вручению премии, год назад, сделали альманах "Воздушная кукуруза", он был менее успешный. В этом году такая коллективная история снова получилась! Она посвящена танго, потому что считается, что если 105 лет, то 105 лет назад самым модным танцем было танго. В мультфильме принял участие Российский оркестр кинематографии, и вместе с живым оркестром работали аниматоры.

Публикуется по материалам PR-агентства