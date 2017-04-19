Черная комедия в театре "Маленький" - о том, как человек превращается/не превращается в машину.

26 и 27 апреля и 3 мая театр "Маленький" вновь покажет в Тель-Авиве свой новый спектакль "Семейство Тотов" - "комедию с убийством", абсурдную трагикомедию о том, как избежать превращения человека в исполнительную машину – тема, актуальная во все времена.

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В том числе и в те, которые описаны в пьесе – военные; те, когда написана пьеса – послевоенные, и во времена нынешние в Израиле, когда режиссер Михаил Теплицкий и драматург Михаил Хейфец вспомнили, рискнули и выиграли, показав на тель-авивской сцене пьесу венгерского писателя Иштвана Эркеня, бывшую когда-то чрезвычайно популярной во всем мире в 1970-80-х годах, в свое время шедшую в 27 театрах одновременно еще в СССР. И сейчас "Семейство Тотов" - востребованная пьеса, показываемая по всему миру. В Венгрии эта пьеса стала классикой. Да – в СССР, при его плохо прикрытом тоталитарном режиме, потому что гротеск, сатира, характеры, ситуации и абсурд всего происходящего, столь мастерские сплетенные Эркенем и заново поданные в адаптации Михаила Хейфеца, позволяют трактовать сюжет как угодно, делая его сказочным и актуальным, невозможным и реальным, превращая его в трагедию гуманизма и комедию положений, поворачивая действие к зрителям неожиданными гранями повествования о том, как система пытается сделать из "человека неподчиняющегося" ничто, пустую коробку, которую так просто смять, подчинить индивидуума, который ломается или восстает – кому как повезет... А кому повезет, как раз и сможет увидеть "как повезет" –26 и 27 апреля и 3 мая в Тель-Авивском центре Сузан Далаль на спектакле "Семейство Тотов".

С помощью гротеска Эркень превращал невероятное в вероятное, сочетая тонкую лирику, игру "на нерве" и блестящую сатиру. События происходят в венгерской деревушке, в горах. Действия выстраиваются между настоящим днем и прошлым, где-то идут военные действия… Ни в пьесе, ни на сцене нет оружия, нет идеологии, а есть капризы одних, подчинение других, страх за близких и за себя, доброта, доведенная до отчаяния. Есть маленький человек в безумной, комедийно убийственной ситуации, когда "придурковатый" майор мастерит машину, превращая людей в механических манекенов. Как себя поведут в этой ситуации герои пьесы, найдут ли точку опоры, смысл происходящего с ними и вокруг них?

Идет война... Не важно где и когда... В крошечную венгерскую деревушку Матрасентану, затерянную в горах, доносятся только ее отголоски - письма с фронта. По настоянию солдата Дюла Тота, его командир майор Варро приехал на побывку в семью Тотов в деревню, а сам Дюла остался на Восточном фронте под Курском. Это завязка комедии спектакля. "Когда моим солдатам случается сидеть без дела, я всегда заставляю их отрезать и снова пришивать пуговицы к штанам. Это их великолепно дисциплинирует". Это слова майора Варро. Майор Варро жертва посттравматического стрессового расстройства. Он - главный источник абсурда и увлекае в его пропасть все семейство. В стороне остается только один герой, почтальон, берущий на себя роль вершителя судеб. История семейства Тотов начинается, как анекдот, как шарж, но постепенно превращается в метафору, в пародию, в безропотное подчинение безумным капризам. Тоты готовы на все, чтобы угодить гостю. А майор живет так, как привык: командует направо и налево, спит днем, бодрствует ночью и заставляет гостеприимных хозяев выполнять все свои капризы...

"Семейство Тотов" в "Маленьком" - это черная комедия, убийственный юмор, это обсуждение сценическим языком темы войны и диктатуры, это сатира на жажду власти и ее безумие, это осмысление поведения человека в жерновах исторических катаклизмов, памфлет напоминающий местами "Швейка" - памфлет, высмеивающий нелепость, автоматизм, подчиненность, оболванивание человека, Это гротескная нелепость, фантасмагория. Это трагедия о тоталитаризме, превращенная в фарс.

"Если змея (редкий случай!) проглотит самое себя, останется ли после нее пустое место? И еще: есть ли сила, способная заставить человека проглотить свою человеческую суть - до последней крохи? Есть или нет? Есть? Каверзный вопрос" - так писал Иштван Эркень. Напомню, что драматург Михаила Хейфеца создал свою драматическую адаптацию, инсценировку под названием "Добро пожаловать в Матрасентану!" по новелле Иштвана Эркеня, хотя у самого Эркеня есть одноименная пьеса, от новеллы многим отличающаяся. По ряду причин (к примеру, 15 действующих лиц, а у "Маленького" меньше актеров), Михаил Хейфец предложил взять за основу именно новеллу Эркеня. На иврите эта пьеса в редакции самого Эркеня показывалась последний раз в 1974 году в Хайфе. Театр "Маленький" вернул Эркеня в Израиль именно на иврите (в переводе Элины Штрахман), доказывая тем самым в который раз, что "Маленький" – это антитеза репертуарному коммерческому театру.

Публикуется по материалам PR-агентства