Журнал Time включил израильтянку Галь Гадот в сотню самых влиятельных людей мира

19 апреля американский журнал Time опубликовал топ-лист самых влиятельных людей мира. Единственной представительницей Израиля в этом списке стала актриса Галь Гадот.

Редакция Time при составлении данного списка разделила влиятельных людей на пять категорий: "первопроходцы", "артисты", "лидеры", "иконы" и "титаны".

Эссе о Галь Гадот для раздела "артисты" редакция журнала заказала американской актрисе Линде Картер, сыгравшей главную роль в телесериале "Чудо-женщина", вышедшем на экраны в 70-е годы.

Говоря о Галь Гадот, Линда Картер, отмечает, что они стали "сестрами", так как их объединила сильная, умная и очаровательная супергероиня, которую они сыграли. Картер пишет, что она лично знакома с Галь Гадот и знает, что та обладает всеми перечисленными качествами: она не только жена и мать, но и служила в Армии обороны Израиля.

Сыгранная ими супергероиня помогла изменить самоощущение женщин и девушек.

В категорию "лидеры" в этом году попали президент США Дональд Трамп, принц Гари, его невеста Меган Маркл, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Китая Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын, президент Франции Эммануэль Макрон и другие. Последние три года в этой категории не упоминается израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

В категорию "артисты" вместе с Галь Гадот вошли Николь Кидман, Хью Джекман, режиссер Гильермо дель Торо, телеведущий Джимми Киммел, а также 14-летняя актриса Милли Бобби Браун и другие.

"Иконами", по версии Time, являются Дженнифер Лопес, Рианна, певица Кеша и другие.

"Титанами" редакция Time называет теннисиста Роджера Федерера, телеведущую Опру Уинфри, миллиардера Илона Маска.

Отметим, что предыдущий год был исключительно успешным для Галь Гадот. Она попала в первую тройку самых кассовых актеров по версии Forbes (хотя по годичному доходу пока не входит и в первую двадцатку). При этом о фильмах с ее участием, запрещаемых к показу во многих мусульманских странах – только потому, что она израильтянка и служила в ЦАХАЛе – писали все мировые СМИ, включая арабские и иранские. Ее "Чудо-женщина" была признана лучшей сыгранной киноролью по версии журнала Entertainment.

И еще одно достижение: Галь Гадот в конце декабря 2017-го возглавила ТОП-100 самых сексуальных женщин планеты по версии журнала FHM. В прошлые годы, когда FHM считался одним из ведущих журналов для мужчин, эта новость наверняка имела бы резонанс. Но в январе 2016 года FHM отказался от выпуска печатного издания и "перешел в онлайн". Если о том, что в 2015-м Галь Гадот была единственной израильтянкой в "горячих сотнях" Maxim и FHM, писали все израильские СМИ, то в декабре 2017-го на тот факт, что израильтянка впервые возглавила ТОП-100 FHM, не обратило внимания ни одно израильское издание. Более того, сама Галь Гадот в своих блогах в Instagram и Twitter проигнорировала эту победу.

Галь Гадот родилась 30 апреля 1985 года в Рош а-Аине. Служила в ЦАХАЛе. Карьера профессиональной модели Галь Гадот началась в 2004 году после победы на конкурсе "Королева красоты Израиля". В том же году она представляла Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. Позже работала в рекламных кампаниях Elite, "Супер-Фарм", La Perla Lingerie, Arena, Danza, Esprit и др. В 2007 году участвовала в фотосессии для журнала Maxim, организованной для израильских моделей, прошедших срочную службу в израильской армии. Свою первую кинороль сыграла в 2007-м в израильском сериале "Бубот" ("Куколки"). После чего была замечена в Голливуде и получила приглашение на работу в фильме "Форсаж-4". Она снялась в четырех сериях "Форсажа", потом сыграла в картине "Три девятки" и получила роль "Чудо-женщины" в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Затем была главная роль в фильме "Чудо-женщина". Параллельно был снят фильм "Лига справедливости" с той же героиней. Галь Гадот входит в число самых высокооплачиваемых израильских моделей, занимая в этом рейтинге вторую строчку после Бар Рафаэли. Но ее заработки как актрисы значительно превышают доходы от модельного бизнеса. Галь замужем за бизнесменом Яроном Варсано, у них растут две дочери, причем младшую дочь Гадот родила в марте 2017-го, за несколько месяцев до выхода в прокат первого фильма "Чудо-женщина".





