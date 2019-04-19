Зачем знания и почему лысина. Научный журналист Александр Соколов в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Александр Соколов – российский научный журналист и популяризатор науки, основатель и главный редактор научно-просветительского портала Антропогенез.ру, недавно побывавший в Израиле.

"Бог – это отговорка, которой прикрываются от незнания", – уверен Соколов.

Семилетний мальчик спросил: "А зачем знать?" Ответ: "Потребность знать – это то, что делает нас людьми. То, что отличает нас от других... Это то, благодаря чему человечество существует... Практическое знание позволяет нам выживать".

В ходе беседы ведущий задал вопрос, который его беспокоил в детстве и интересует до сих пор: "Почему лысина круглая?" Соколов начал с опровержения этого детского наблюдения, отметив, что лысины бывают разной формы. Он привел несколько научных гипотез по поводу причин возникновения лысины. Первая, не очень убедительная: лысина – компенсация перегрева, вызванного ростом бороды, то есть речь идет о терморегуляции с целью охлаждения мозга. Вторая: облысение – побочный эффект некоторых других биологических особенностей (например, потения), более характерный для европейцев, чем для азиатов или африканцев. Третья, "замечательная": лысина помогает в драках. Четвертый вариант: лысина выглядит угрожающе (лысые уакари тому пример). Пятый: половой отбор – по каким-то причинам женщины предпочитали таких мужчин (лысый мужчина – лучший любовник, потому что у него высокий уровень тестостерона, впрочем статистика этого не подтверждает).

Александр Соколов говорил о том, почему так важна изменчивость, о том, как поиск партнера может стимулировать творчество, о том, какой тип людей вызывает у него восхищение, и о многом другом.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Александром Соколовым

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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