"Заповедник 119": Карантин в Простоквашино. Слежка для безопасности. Фейки про коронавирус. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 119-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Кремлевское Простоквашино: в ролях – Собянин, Мишустин, Песков, Володин и Путин о том, как жить россиянам, не имея накоплений.

2. Путин, Собянин, Золотов, Володин, Трамп, Джонсон, Си и Меркель поют о строгом контроле за гражданами в условиях жесткого карантина.

3. Трамп, Меланья, Си Цзиньпин, Путин, Песков, Лукашенко, Меркель, Мэй, Джонсон и Курц выдвигают самые удивительные теории происхождения нового вируса.



Инфоповоды:

- По опросам две трети россиян перед началом кризиса, вызванного пандемией, оказались без накоплений.

- В Москве введен пропускной режим для поездок на автомобиле. Однако в первые дни система выдачи пропусков работала с перебоями, что объяснялось "атаками извне".

- Продолжающаяся пандемия коронавируса породила массу слухов и фейков.

- Путин в своем обращении скопипастил фразу Плевако о печенегах.



Все выпуски "Заповедника" (DW)