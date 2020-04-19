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NEWSru.co.il :: Досуг19 апреля 2020 г., 20:23

"Заповедник 119": Карантин в Простоквашино. Слежка для безопасности. Фейки про коронавирус. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 119": Карантин в Простоквашино. Слежка для безопасности. Фейки про коронавирус. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 119-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Кремлевское Простоквашино: в ролях – Собянин, Мишустин, Песков, Володин и Путин о том, как жить россиянам, не имея накоплений.
2. Путин, Собянин, Золотов, Володин, Трамп, Джонсон, Си и Меркель поют о строгом контроле за гражданами в условиях жесткого карантина.
3. Трамп, Меланья, Си Цзиньпин, Путин, Песков, Лукашенко, Меркель, Мэй, Джонсон и Курц выдвигают самые удивительные теории происхождения нового вируса.

Инфоповоды:
- По опросам две трети россиян перед началом кризиса, вызванного пандемией, оказались без накоплений.
- В Москве введен пропускной режим для поездок на автомобиле. Однако в первые дни система выдачи пропусков работала с перебоями, что объяснялось "атаками извне".
- Продолжающаяся пандемия коронавируса породила массу слухов и фейков.
- Путин в своем обращении скопипастил фразу Плевако о печенегах.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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