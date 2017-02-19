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Полиция Дубая сделала предупреждение российской модели после трюка над бездной. ВИДЕО

время публикации: 06:38 | последнее обновление: 06:50 блог версия для печати фото
Башня "Кайян". Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ

Полиция Дубая потребовала от 23-летней российской модели Виктории Одинцовой подписать обещание больше не подвергать свою жизнь опасности, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную газету "Аль-Иттихад".

26 января Одинцова выложила на своей странице в Instagram ссылку на YouTube, где была опубликована видеозапись, на которой показано, как она, держась за руку партнера, стоя на бетонной балке наверху 73-летней башни "Кайян", зависает над бездной.

Это видео собрало более двух миллионов просмотров. Причем очень многие зрители дали ему негативную оценку.

Генерал-майор Халиль Ибрагим аль-Мансури пояснил, что россиянку заставили подписать обещание не повторять подобных действий не только из-за опасений за ее жизнь, но и чтобы предостеречь других любителей опасных забав. По словам генерала, любые подобные трюки необходимо согласовывать с местными властями, разрешение выдается только в случае, если власти сочтут, что все необходимые меры безопасности соблюдены.

После первой видеозаписи в блоге Виктории Одинцовой появился еще один клип из Дубая с головокружительным спуском с большой высоты. Но на сей раз были приняты требуемые меры безопасности.

Трюки и развлечения Виктории Одинцовой в Дубае

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