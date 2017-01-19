Коллектив Хора Красной Армии под руководством генерала В.П.Елисеева начинает гастроли в Израиле

Накануне приезда в нашу страну посольство Израиля в Москве помогало артистам учить песни на идише и на иврите.

Хор Красной армии под руководством генерала В.П. Елисеева исполняет не только русские песни, но и современные западные композиции, классику, народные и жанровые произведения, русские солдатские и популярные песни. Во главе со своим харизматичным дирижером генералом Виктором Елисеевым, профессором Московской Консерватории имени П.И. Чайковского , Хор Красной Армии дает более 250 концертов в год! Мощный мужской хор и солисты коллектива трогают душу каждого зрителя, а совершенная блистательная техника и хореография его балета, виртуозное музыкальное сопровождение оркестра Хора Красной армии делают его выступления в незабываемыми. Кроме того, поражает уникальное оформление и освещение сцены. Над этим работают специалисты из Франции.

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18 января, в зале "Гейхал а-Тарбут" в Тель-Авиве, при полном аншлаге состоялось первое выступление знаменитого коллектива Хора Красной Армии под руководством генерала В.П.Елисеева. Открывая гастроли на Обетованной Земле генерал Елисеев выразил глубокие соболезнования по поводу трагедии, которая случилась с ансамблем им. Александрова. Первое представление 18-го января в зале "Гейхал а-Тарбут" в Тель-Авиве было посвящено памяти погибших в авиакатастрофе.

Подготовка Хора Красной Армии под руководством генерала В.П.Елисеева к израильским гастролям началась за несколько месяцев до приезда. Посольство Израиля в Москве помогало артистам учить песни на идише и на иврите. И, благодаря этому, любимые композиции: "Тумбалалайка", "Хава Нагила", "Адон Олам" сверкали, как алмазы. Артисты ансамбля исполняли с душой и без акцента.

Хор Красной Армии под руководством генерала В.П.Елисеева – так называют во время зарубежных гастролей Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной Гвардии Российской Федерации под руководством В.П.Елисеева- один из крупнейших армейских художественных коллективов России, основанный почти 80 лет назад, и как никогда актуальный. Ансамбль гастролирует по всему миру.Недавно он получил в Европе четыре платиновых диска (350.000 проданных копий) за альбом "Opera Rouge",также в 2013 году Ансамбль выпустил диск "О Фортуна" вместе со знаменитым французским тенором Венсаном Никло и престижным немецким лейблом Deutsche Grammophon.

В 2015 году Хор Красной Армии под руководством генерала В.П.Елисеева вместе со звукозаписывающей компанией Sony и Джулианом Дассеном, сыном великого певца Джо Дассена, создали настоящий шедевр, исполнив бессмертные хиты великого артиста. Видео содержит архивные записи Джо Дассена. В ноябре-декабре 2013 году творческий военный коллектив с успехом дал 18 концертов в Бельгии и Франции с Селин Дион.

Хор Красной армии под руководством генерала В.П. Елисеева исполняет не только русские песни, но и современные западные композиции, классику, народные и жанровые произведения, русские солдатские и популярные песни. Во главе со своим харизматичным дирижером генералом Виктором Елисеевым, профессором Московской Консерватории имени П.И. Чайковского , Хор Красной Армии дает более 250 концертов в год, побывав в более чем 50 странах и выступив перед 25 миллионами зрителей. Мощный мужской хор и солисты коллектива трогают душу каждого зрителя, а совершенная блистательная техника и хореография его балета, виртуозное музыкальное сопровождение оркестра Хора Красной армии делают его выступления в незабываемыми. Кроме того, поражает уникальное оформление и освещение сцены. Над этим работают специалисты из Франции.

Хор сегодня – это 100 артистов. В репертуаре Ансамбля более 15 часов музыкальных произведений для вокалистов , хора и оркестра, в том числе сочинения Бетховена, Шуберта, Вебера Россини, Верди, Карла Орфа, Рахманинова, Бортнянского,а также популярные каверы группы Дафт Панк,Фаррелла Вильямса, Джастина Тимберлейка и других.

Оркестр же насчитывает 40 музыкантов. По составу это малый симфонический оркестр. Репертуар оркестра включает в себя образцы русской и зарубежной классики, современные инструментальные и народные произведения, песни и танцы народов мира. А репертуар балетной труппы отражает не только старинные национальные танцевальные традиции разных народов, но и современные танцы. Каждый из хористов – это солист. Каждый оркестрант – обладатель специального музыкального образования. Каждый танцор - выпускник хореографического училища. Если первый ансамбль в истории всех хоров Красной Армии насчитывал 12 солдат-музыкантов, то сегодня художественный руководитель ансамбля, профессор Консерватории им. Чайковского генерал Виктор Елисеев руководит 270 вокалистами, музыкантами, танцовщиками.

Публикуется по материалам PR-агентства