"Что такое много денег?" На детские вопросы отвечает экс-министр экономики России Андрей Нечаев

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем очередной передачи нового цикла стал Андрей Нечаев – председатель российской партии "Гражданская инициатива", реформатор, министр экономики в правительстве Гайдара (1992-1993).

Отвечая на вопрос трехлетнего мальчика "Кто я?", Андрей Алексеевич припомнил такой анекдот: ""Бабушка, а кто такой Карл Маркс?" "Экономист". "Как наша тетя Сара?" "Нет, наша тетя Сара старший экономист"".

Семилетняя девочка спросила: "А как это – свободно дышать? Я вот свободно дышу, никому не мешаю". Ведущий уточнил вопрос: "Зачем нужно воевать за свободу? Почему нельзя просто жить свободно?" Нечаев ответил так: "Я свободный человек в несвободной стране". И далее пояснил: "Внутренняя свобода – это возможность принимать решения и вести себя в соответствии с личными убеждениями, с личным пониманием добра и зла".

Двухлетний мальчик: "А почему нельзя залезть в фотографию?" Ведущий уточнил: "В какой картинке иных времен вы хотели бы оказаться?" Андрей Алексеевич не смог выбрать что-то одно. Ему хотелось и пройтись под ручку с Пушкиным по Питеру первой половины XIX века, и пообщаться со Столыпиным в начале века двадцатого, и очутиться в 1903 году на Втором съезде РСДРП, чтобы помещать передаче власти большевикам.

Израильский мальчик 9 лет спрашивает: "То, что сделал дедушка Ленин, это хорошо или плохо?" "Мне трудно сказать, чем руководствовался Ленин, но результат был ужасен", – отвечает Нечаев.

Четырехлетняя девочка задает вопрос: "Семь пяток во лбу – это больно?" Нечаев отвечает так: дурачкам живется проще, ум довольно обременителен, но никому не желаю быть идиотом.

При ответе на вопрос о том, что важнее – деньги, любовь или здоровье, экономист Нечаев был категоричен: "Точно не деньги, это просто средство". Между любовью и здоровьем, в конце концов, он выбрал спасительную любовь.

К следующему вопросу "Что такое много денег?" собеседник был готов, так как сформулировал ответ на него еще 20 лет назад: "Человек обеспеченный – это тот, кто может обеспечить свои разумные потребности. А человек богатый – это человек, который может помочь другим решить их проблемы".

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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Программа "Детский недетский вопрос" с Андреем Нечаевым





