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NEWSru.co.il :: Досуг19 января 2020 г., 19:26

"Заповедник 106": Путин поворачивает на 360. Рухани выбирает правду. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
&quot;Заповедник 106&quot;: Путин поворачивает на 360. Рухани выбирает правду. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 106-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске: 1. Историческая зарисовка о контрреволюции: Путин-Ленин в броневике, улетающий вдаль Медведев и восхваляющий вождя Песков. 2. Ведьмак Трамп путешествует по миру и борется с чудовищами в компании своего верного менестреля Помпео. 3. Рухани попадает в следственный изолятор, где постоянные обитатели Путин, Шойгу и Лавров учат его, как правильно врать про сбитый самолет.

Информационными поводами для этой серии послужили: выступление Путина с посланием к Федеральному собранию, отставка правительства и назначение Мишустина новым премьером; ликвидация силами США командующего иранскими силами спецназа КСИР генерала Сулеймани; признание руководством Ирана, что украинский самолет был сбит по ошибке иранской ракетой; визит Меркель в Москву.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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