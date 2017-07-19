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В октябре в Израиле Государственный национальный академический ансамбль песни и танца Грузии

время публикации: 14:48 | последнее обновление: 14:48 блог версия для печати фото
Программа Государственного национального академического ансамбля Erisioni с самого момента его создания является уникальной

Программа Государственного национального академического ансамбля народной песни и танца Erisioni с самого момента его создания является уникальной. Она составлена из оригинальных образцов народных песен и танцев.

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В 2015 году Государственному национальному академическому ансамблю народной песни и танца Грузии Erisioni исполнилось 130 лет.

Ансамбль был создан в 1885 году и в 2000 году вошел в третье тысячелетие, что является уникальным случаем не только в Грузии, но и во всем мире.

Ансамбль возрождает несравненные шедевры со всех уголков Грузии, собранные на протяжении многих тысячелетий, сохраняя их для будущего поколения: и хоровое пение, и оригинальные танцы, и ритуальные празднования, и другие образцы грузинского народного творчества. За время существования ансамбля ему рукоплескали Париж, Женева, Брюссель, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Мадрид, Пекин, Москва, Санкт-Петербург, Сингапур и многие другие крупнейшие города мира.

Публикуется по материалам PR-агентства

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