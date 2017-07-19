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Досуг

Кен Лоуч обещает отдать все деньги, заработанные в Израиле, палестинцам

время публикации: 17:06 | последнее обновление: 17:06 блог версия для печати фото
Кен Лоуч обещает отдать все деньги, заработанные в Израиле, палестинцам

Британский кинорежиссер Кен Лоуч, обладатель ряда престижных премий и ярый противник Израиля, объявил о том, что все деньги, полученные от проката его нового фильма в Израиле, "до последнего пенни", будут переданы палестинским организациям.

Как уже собщалось, фильм Лоуча "Я, Даниэль Блейк", рассказывающий о получившем травму плотнике и матери-одиночке, которые пытаются бороться с бюрократией социальных служб, стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" – главного приза 69-го Каннского кинофестиваля. Ранее он получил главный приз Канн в 2006 году – за фильм "Ветер, что колышет вереск".

В письме, которое опубликовала в минувший вторник ведущая британская газета The Guardian, Лоуч, а также продюсер Ребекка О'Брайен и сценарист Пол Ловерти, представляющие кинокомпанию Sixteen Films, пишут: "Мы целиком и полностью поддерживаем и одобряем движение BDS, выражающее солидарность с народом Палестины и осуждающее Израиль, который нарушает международные законы".

Авторы письма цитируют призыв основателя движения BDS Омара Баргути к деятелям искусств, которых он убеждает примкнуть к культурному бойкоту еврейского государства.

На прошлой неделе The Guardian опубликовала статью, в которой говорилось, что фильм ы Лоуча и, в частности, "Я, Даниэль Блейк", пользуются широкой популярностью в Израиле

Напомним, что в 2010 году Лоуч выступил с призывом бойкотировать продукцию израильских кинематографистов в знак протеста против "государственного терроризма". Заявление Лоуча о том, что "резня в Газе" (имеется в виду антитеррористическая операция "Литой свинец" 2009 года) делает невозможным участие Израиля в международных кинофестивалях, цитировали в то время многие арабские и иранские СМИ.

При этом Кен Лоуч утверждал, что израильские власти спонсируют многие международные кинофестивали лишь затем, чтобы там были представлены израильские фильмы. Он утверждал, что к бойкоту израильских товаров присоединились уже многие западные деятели культуры, внося свой вклад "в борьбу против израильской оккупации, колонизации и режима апартеида".

В июле 2009 года Лоуч снял свой фильм "В поисках Эрика" с Международного фестиваля в Мельбурне – после того, как узнал, что Татия Розенталь, представлявшая на этом фестивале австралийско-израильский фильм "9.99", получила от Израиля деньги на оплату авиабилетов.

В мае 2009-го Лоуч демонстративно вернул дорогой подарок израильскому посольству, когда представлял свою картину на фестивале в Эдинбурге.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 22 мая 2016 г.
"Золотую пальмовую ветвь" в Каннах получил Кен Лоуч за фильм "Я, Даниэль Блейк"
// NEWSru.co.il // Досуг // 13 февраля 2014 г.
Главную награду Берлинского кинофестиваля получил ярый противник Израиля







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