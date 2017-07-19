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Досуг

Мадонна потребовала снять с аукциона ее вещи и фотографии

время публикации: 06:11 | последнее обновление: 06:11 блог версия для печати фото
Мадонна

Знаменитая американская певица Мадонна потребовала через суд снять с аукциона в Нью-Йорке ее личные письма, а также принадлежавшие ей фотографии, нижнее белье и иные предметы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт газеты New York Daily News.

Мадонна направила иск в суд в нью-йоркском районе Манхэттен с просьбой отменить торги аукционного дома Gotta Have It, начало которых запланировано на 19 июля. Как подчеркнула певица, она была уверена, что указанные предметы хранятся у нее.

На аукционе, помимо прочего, выставлено адресованное Мадонне письмо рэпера Тупака Шакура, в котором тот рассказал о причинах решения расстаться с ней. Послание датировано январем 1995 года, стартовая цена этого лота составляет $100 тыс. Письмо было написано в исправительном учреждении, где Шакур отбывал наказание за сексуальное насилие. В 2015 году Мадонна вызвала фурор, признав, что встречалась с рэпером в течение некоторого времени до его убийства в 1996 году.

В общей сложности певица добивается снятия с торгов 20 предметов. Среди них ее нижнее белье, расческа, чековая книжка, а также еще одно письмо, в котором Мадонна дала нелицеприятные характеристики актрисе Шэрон Стоун и певице Уитни Хьюстон. Лоты выставила на продажу бывшая подруга и консультант Мадонны Дарлин Лутц. Мадонна утверждает, что Лутц обманула ее и забрала вещи без спроса.

По словам Мадонны, о проведении аукциона, на котором выставлены ее вещи, она узнала из сообщений СМИ.

Мадонна Луиза Вероника Чикконе Ричи ("Мадонна") родилась в Бэй-Сити, штат Мичиган, 16 августа 1958 года. Свою музыкальную карьеру она начала в 1979 году как барабанщица в нью-йоркской рок-группе Дэна Гилроя Breakfast Club, и вскоре перешла к игре на гитаре и пению. Тогда никто не мог предположить, что в 2000-м году Мадонна войдет в "Книгу рекордов Гиннеса" как самая успешная исполнительница всех времен. С конца 80-х за Мадонной прочно закрепился титул "королевы поп-музыки".

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