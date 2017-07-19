Театр Алексея Рыбникова привозит в Израиль рок-оперу "Юнона и Авось"

Государственный театр под руководством Народного артиста РФ, лауреата Государственной премии РФ, композитора Алексея Рыбникова, привозит в декабре в Израиль легендарную рок-оперу "Юнона и Авось" на стихи поэта Андрея Вознесенского.

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Премьера рок-оперы "Юнона и Авось" состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и вот уже почти 30 лет идет с неизменным успехом и полным аншлагом. В 1983 году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил "Юнону и Авось" французской публике в театре "Эспас Карден", затем последовали триумфальные гастроли по всему миру: США, Германия, Голландия… Впоследствии опера была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Южной Корее.

Летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена, Театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы "Юнона и Авось", которая прошла с грандиозным успехом. Полная авторская версия Алексея Рыбникова является серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра и призвана возродить изначальную идею авторов.

Публикуется по материалам PR-агентства