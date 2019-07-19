"Слова тоже суть музыка". Псой Короленко в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Павел Лион (Псой Короленко) – автор и исполнитель песен, перформансист, филолог, которому иногда удается пройти "между Сциллой пофигизма и Харибдой контрол-фрика".

Ведущий благодарит продюсера Виктора Левина за помощь в организации этого интервью.

На вопрос о любви автор песни "Love есть зло" (перевод песни Дэниела Кана "Love lays low") отвечает так: "Любовь – это удивительное, прекрасное и очень космическое переживание. Это чудо". И далее цитирует философа Славоя Жижека, который как-то сказал, что в некотором смысле любовь технически выступает как зло, когда реализуется как предпочтение всему остальному.

Девятилетний мальчик спросил: "Что мы любим – сначала слова или сразу всю песню?" "В песне главное – музыка, а не слова... Но слова тоже суть музыка. Слова в их аспекте звукописи, фонетики, вибрации... используются как музыка, как некий протекающий во времени, в ритме вибрационный процесс. Тем более, если это песня".

Девочка десяти лет спросила: "На каком языке говорят души?" Ответ: "Души у нас полиглоты, они говорят на всех языках и понимают на любом языке. Иногда душам не нужен язык, чтобы объясняться".

В ходе беседы звучит такое определение "успеха в мире взрослых": "Разделенное с другими людьми чувство удовлетворенности твоей работой".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Павлом Лионом (Псоем Короленко)

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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