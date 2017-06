Легендарный британский певец Энгельберт Хампердинк в Израиле

17 июня в Израиле начались гастроли легендарного британского певца Энгельберта Хампердинка. Как и 50 лет назад, он с легкостью собирает стадионы и самые престижные площадки мира. Обладая обширнейшим репертуаром, состоящим исключительно из мегахитов, при составлении новой концертной программы он каждый раз ломает голову, что же выбрать из спетого за полвека активной артистической карьеры. А выбрать действительно сложно – Хампердинк на сегодняшний день записал более 80 студийных и "живых" альбомов и сборников, которые разошлись по миру общим тиражом в 150 миллионов экземпляров, из них стали 64 "золотыми", а 23 – "платиновыми".

19 июня состоится его выступление в столице Израиля, в Иерусалимском Театре, а 20 июня – в зале "Гейхал а-Тарбут" в Тель-Авиве.

Обладатель "Золотого глобуса", четырех "Грэмми" и звезды на Аллее славы в Голливуде уже приезжал в Израиль – тогда, в 2011-м и 2015-м, его выступления прошли с невероятным успехом. Параллельно, Энгельберт Хампердинк активно гастролировал, давая по 200 концертов в год, успел поучаствовать в "Евровидении" в Баку, выпустить три альбома, а в апреле этого года – двойной юбилейный сборник лучших вещей, посвященный 50-летию выхода его судьбоносного хита "Release Me" с двумя абсолютно новыми треками, премьера которых наверняка состоится на предстоящих израильских концертах. Именно 50-летию своей карьеры в статусе звезды и посвящено нынешнее мировое турне певца, путь которого так удачно пролег через три израильских города. Так что - легенда продолжается.

Дорога Хампердинка к мировой славе вовсе не была усыпана розами. Скорее, наоборот – ранила острыми и болезненными шипами. Урожденный десятым ребенком в семье британского офицера под именем Арнольд Джордж Дорси, будущий кумир миллионов начал петь перед публикой сразу после школы. От природы обладая хорошими вокальными данными, он в свободное время от работы в инженерной компании пел в пабах Лестера, в которых помимо песен также с успехом разыгрывал пародии на американского комика Джерри Льюиса. После службы в армии тогда еще Арнольд попытался начать карьеру профессионального певца, выступая под именем Джерри Дорси: снялся в телесериале "Oh Boy" и в 1958 году выпустил сингл "I’ll Never Fall In Love Again", оставшийся почти незамеченным. Все изменилось сразу после того, как Миллз придумал для Арнольда пышный и немного странный сценический псевдоним и организовал контракт с рекорд-компанией "Parrot", с которой уже сотрудничал Том Джонс. Мир вокруг певца вдруг пришел в движение, его, его внешность и, главное, его голос заметили и одобрили. Но окончательно все стало на места в конце 1966 года, когда теперь уже Энгельберт Хампердинк выпустил свой первый хит - кавер-версию американской ритм-энд-блюзовой баллады "Release Me". Тираж сингла в рекордные сроки превысил 2 миллиона, а сама песня пять недель держалась на первом месте британского хит-парада, оттеснив сингл The Beatles с песнями "Penny Lane" и "Strawberry Fields Forever" на второе место.

С тех пор каждый релиз британского красавца с пышными баками сопровождал неизменный сценический, зрительский и коммерческий успех: его пластинки раскупались, концерты проходили с аншлагами, пресса не давала проходу, а дамская часть публики взяла моду в знак особой любви и признательности его таланта забрасывать певца во время выступлений элементами женского нижнего белья.

Кстати, его песни теснили с верхних строчек хит-парадов самих Beatles, и это его знаменитые бакенбарды беззастенчиво позаимствовал для своего образа Элвис Пресли. На его счету несколько десятков "платиновых" и "золотых" дисков, и самое большое количество фан-клубов по всему миру. И это его, несмотря на труднопроизносимое имя и почтенный возраст, любят, помнят и ждут в любой стране мира...

Кстати, что касается нового сценического имени певца, то раньше оно по праву принадлежало немецкому композитору XIX, автору оперы "Гензель и Гретель". Гордон Миллз лишь слегка переиначил произношение фамилии на английский манер, и в результате Хумпердинк превратился в Хампердинка. Впоследствии из-за финансовых претензий наследников немецкого композитора Энгельберту приходилось указывать на афишах и пластинках только имя. Но этого все равно было достаточно – мир навсегда полюбил сладкоголосого британца с превосходным мощным баритоном с диапазоном в две с половиной октавы, приятной лирической манерой пения и тщательно подобранным романтически-сентиментальным репертуаром в сочетании с эффектной мужественной внешностью. Все это заслужено сделало Хампердинка любимцем женщин всех возрастов. Еще большей популярности ему придал тщательно создаваемый ореол таинственности: артиста нельзя было увидеть нигде, кроме как на сцене. Однако в начале 1970-х Хампердинк вдруг радикально изменил имидж: сбрил свои знаменитые бакенбарды и отрастил усы. На много лет вперед настроение Энгельберту испортил Элвис Пресли, однажды вышедший на сцену с точно такими же баками, как у него. "Ты зачем украл мои бакенбарды?!", - возмутился Хампердинк, ворвавшись к нему в гримерку после концерта. "На мне они тоже классно смотрятся", - невозмутимо ответствовал король рок-н-ролла. Чуть позже в одном из фильмов Пресли обыграл эту историю, посмотрев на себя в зеркало и воскликнув: "Нет, это не я, это какой-то Хампердинк!".

Сегодня и Хампердинк, и его сенаторские баки на своем месте – под солнцем, в лучах славы и успеха. Артист давно уже не нуждается ни в дополнительных рекомендациях, ни в рекламе. Он - образцовая легенда поп-музыки, место на олимпе славы за ним закреплено уже навсегда, как и на веки вечные в анналы мировой музыки вошли классические шлягеры Хампердинка "Release Me", "A Man Without Love", "Les Bicyclettes de Belsize", "The Last Waltz", "She", "Can't Take My Eyes Off You", "Dommage, Dommage", "Whan I Say Goodnight", "Two Different Worlds", "Nature Boy" и многие-многие другие, на которых выросло уже не одно поколение слушателей.

Несмотря на свой почтенный возраст (в мае Хампердинку исполнился 81 год), артист пребывает в хорошей сценической форме и продолжает оставаться одним из наиболее ярких эстрадных исполнителей, активно гастролировать и собирать на концертах аншлаги по всему миру.

