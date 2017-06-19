"Сахар с перцем" – индийская таблетка от грусти

Sugar&Spice ("Сахар с перцем") – так называется красочное шоу индийской эстрадно-развлекательной группы, которая уже скоро приезжает в Израиль. Все, кто когда-либо был очарован индийским кино (а есть ли те, кто не был?), обязательно получат удовольствие от этого шоу. Коллектив выступит в нескольких городах страны и на танцевальном фестивале в Кармиэле при поддержке Посольства Индии, которое отмечает 25-летие дипломатических отношений с Израилем.

- Приобрести билеты на шоу Sugar&Spice Sugar&Spice – это сочетание индийского колорита с мировыми музыкальными хитами, яркие краски, заводная музыка и обязательно отличное настроение. На сцене – нескончаемые танцы, живой вокал профессиональных певцов, которые работают в одном из самых главных мест, где рождается мировое кино – в Болливуде, Там производится тысячу фильмов в год, на которые только в Индии покупают почти 3 миллиарда билетов.

Название Болливуд образовано от слияния двух слов – первое, понятное дело, Голливуд, второе - Бомбей (бывший Мумбай), город, где по большей части и снимается индийское кино. Этот термин появился в конце 20 века, когда мумбайская кинопродукция вышла на такой уровень, который поразил воображение западного зрителя. В снимающихся здесь фильмах соединилось, казалось бы, несоединимое – отчаянное пуританство и прорывающаяся сквозь него сексуальность, сентиментальность и безумные страсти, диалоги и песни с обязательными танцами. В среднем каждый индийский фильм содержит от 5 до 9 песен, так что он еще не опера, но уже не драматическое кино. Каждая песня используется как связующий момент в повествовании или же – для передачи эйфории от любви. А танец символизирует сексуальность, причем, как все мы помним из фильмов, группа танцоров появляется как будто ниоткуда, просто возникает за спиной у главных героев, будто бы взрывая пространство костюмами, улыбками, ритмом. Кстати, эту "фишку" индийских фильмов в последние годы с удовольствием заимствовал Голливуд – например, таким приемом воспользовался Баз Лурманн, снимая свой "Мулен Руж". А в оскароносном фильме "Миллионер из трущоб" режиссер Дэнни Бойл отдал дань традициям, вставив в финальные кадры настоящие индийские танцы и песни – и это стало настоящим украшением фильма.

Индийские кинематографисты тоже внимательно следят за тем, что происходит на Голливудских холмах. Почти все американские блокбастеры в Болливуде аккуратно переписывают, немножко меняют детали, добавляют (а как же!) побольше любви, страданий, музыки и танцев – и выпускают на экраны под другим названием. Так что в Индии есть свои варианты "Терминатора", " Молчания ягнят", "Леона", "Бешеных псов", "Миссис Даутфайр", "9 ярдов" и даже "Крестного отца".

Манера пения в индийских фильмах особенная, ее нельзя сравнить ни с эстрадным вокалом, ни с классическим оперным. В ней соединились народные певческие традиции разных регионов, а еще Пакистана, Бангладеш, Южной Азии – западные оперные техники. Результатом этого смешения стал стиль, который узнается по первым же звукам. И сколько бы ни критиковали индийское кино за надуманность сюжетов, шаблоны, статичность характеров, число его поклонников не уменьшается. За многие годы существования этого феномена стало понятно, что эти простые, полные чувств истории, щедро приправленные музыкой и танцами, неизменно приносят радость зрителям.

Создатели шоу Sugar&Spice взял лучшее от индийского кино – легкость, праздничность, яркие краски костюмов, понятные каждому эмоции, и "упаковали" их в привычную форму эстрадного шоу. Каждая песня превращается на сцене в маленькое индийское кино, где нам рассказывают трогательную историю на языке музыки и зажигательных танцев. Все это настоящее лекарство от хандры и усталости. Помните, как в том анекдоте, где индийский психоаналитик спрашивает пациента: "Что вас беспокоит? Хотите станцевать об этом?"

Публикуется по материалам PR-агентства