"Мисс Земля Ливана" лишена титула за фото с израильской арабкой

26-летняя модель из Бейрута Сальва Акар была лишена титула "Мисс Земля Ливана" после того, как в социальных сетях появилась ее общая фотография с представительницей Израиля на конкурсе "Мисс Земля" (Miss Earth), который проходит на Филиппинах.

На лишении титула настояло министерство туризма Ливана.

Акар заявила, что была без контактных линз и не видела, кто с ней фотографируется. Она также подчеркивает, что подошедшая к ней девушка говорила по-арабски. Это была израильская арабка Дана Зрэйк, представлявшая Израиль на конкурсе.

В министерстве туризма Ливана считают, что Акар прекрасно осознавала, с кем она фотографируется. Она написала на своей странице в Facebook рядом с этим снимком слова о своем стремлении помогать людям "обрести мир и любовь, чтобы они могли любить друг друга и мирно жить на родной земле".

Акар настаивает на том, что Дана фактически представляет "палестинский народ". После лишения титула она боится возвращаться в Ливан.

Конкурс Miss Earth проводится в 18-й раз. В отличие от международных конкурсов "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная", отбор "делегаток" на конкурс "Мисс Земля" зачастую не связан с успехами на национальных конкурсах красоты. Некоторые страны проводят подобные "экологические" конкурсы и отправляют победительниц на международный конкурс. Но в большинстве случаев жюри международного конкурса выбирает конкурсанток по предоставленным резюме. На этом конкурсе от Израиля не впервые участвует девушка арабского происхождения.

Напомним, что в прошлом году по требованию министра туризма Ливана Аветиса Гуиданяна организаторы конкурса "Мисс Ливан Эмигрант 2017" лишили титула Аманду Ханну после того, как выяснилось, что она посещала Израиль. Уроженка Швеции ливанского происхождения Аманда Ханна ранее успела побывать в Израиле как шведская туристка. Аманда не считала нужным скрывать свои перемещения по свету. Факт посещения ею Израиля был отмечен в ее шведском паспорте, она писала об этой поездке в Facebook. Организаторы на это не обратили внимания, но позже, когда стало известно, что Ханна бывала в Израиле, они единогласно выступили за лишение ее титула. Причина этого решения проста: в Ливане Израиль считается вражеским государством, посещение которого карается по закону. И хотя Аманда Ханна не является ливанской гражданкой, было решено, что она нарушила законы Ливана и не может считаться победительницей конкурса, проходившего в этой стране.

За что первых красавиц лишали корон в прошлом

1957. Мэри Леона Гейдж была лишена титула "Мисс США" после того, как выяснилось, что она солгала дважды: заявив, что ей 21 год (хотя ей было только 18), и скрыв тот факт, что она была замужем и уже имеет двух детей.

1973. Марджори Уоллес, первая американка, победившая на конкурсе "Мисс Мира", лишилась короны за то, что "назначала свидания слишком многим мужчинам".

1984. Ванесса Уильямс, первая афроамериканка, удостоенная титула "Мисс Америка", согласилась сняться обнаженной для журнала Penthouse, и была лишена короны.

2002. Россиянка Оксана Федорова была лишена короны "Мисс Вселенная" за то, что "оказалась не в состоянии исполнять возложенные на нее обязанности".

2006. "Мисс Англия" Даниэль Ллойд рассталась со своим титулом после того, как призналась, что "встречалась" с одним из членов жюри – звездой футбольной команды West Ham Тэдди Шэрингемом. Вскоре после этого признания она снялась обнаженной для журнала Playboy.

2007. "Мисс Невада" Кейти Риз была лишена короны за "непристойное поведение" после того, как в сети интернет появились ее "голые фото".

2007. "Мисс Боливии" Мариэлла Молинедо лишена титула после того, как стало известно, что она использовала на конкурсе накладные косы.

2008. "Вице-мисс Мексики" Лаура Елена Зунига Хуизар лишена титула после того, как была задержана полицией вместе с группой бандитов-наркоторгоцев.

2009. "Мисс Калифорния" Кэрри Прежан лишена короны за "невыполнение возложенных на нее обязательств". Сама Кэрри утверждала: она стала жертвой раздутого вокруг нее "гомофобского" скандала.

2011. "Мисс Йорк Сити" Шарлотта Кемпбэлл лишена титула за публикацию в своем блоге фотографий, которые организаторы конкурса сочли "недопустимо откровенными".

В ноябре 2010-го разразился "голый скандал" вокруг имени "Мисс Мира 2010", 18-летней американки Александрии Миллз. Сайт RadarOnline.com, специализирующийся на скандальной хронике жизни знаменитостей, объявил, что редакция была ознакомлена с фотографией Александрии, на которой она изображена обнаженной в ванной. Но до лишения титула дело не дошло.

В марте 2012-го "Мисс Ванкувер" Дженна (Женя) Талакова была снята с конкурса "Мисс Канада", так как выяснилось, что она – трансгендер. Но позже решение о дисквалификации было отменено.

В апреле 2012 года корону потеряла Мисс Доминиканская республика Карлина Дюран, скрывшая от жюри факт замужества.

В мае 2012-го, после того, как выяснилось, что результаты интернет-голосования были фальсифицированы, лишилась короны "Мисс Болгария" Ина Манчева.

В июне 2012-го сложила с себя полномочия "Мисс Пенсильвания" Шина Моннин, после того, как выступила с заявлением, что не желает носить это звание и каким-либо образом участвовать в общественной деятельности, требуемой от обладательницы данного титула, в знак протеста против поддержки участия транссексуалов в женских конкурсах красоты.

В октябре 2012-го были лишены корон "Мисс Сербия" Николина Бокич (она же миссис Данкевич) и юная "Мисс Индия" Урваши Раутела.

В мае 2013-го через день после победы в финале конкурса "Мисс Канада" Дениз Гарридо узнала, что лишена короны, так как была допущена ошибка при подсчете результатов голосования. Победительницей объявили Ризу Сантос.

Летом 2014-го короны Miss Asia Pacific World была лишена 18-летняя Май Мият Ноэ, из Мьянмы: "За грубость и нечестность".

Осенью 2015-го 23-летняя Эжени Журни была лишена короны "Мисс Бретань 2015" и права на участие в финале конкурса "Мисс Франция" за публикацию в интернете своей эротической фотографии.

В июне 2016-го организаторы конкурса "Мисс Великобритания" объявили, что лишают короны 20-летнюю Зару Холланд, победившую на национальном конкурсе красоты, за то, что она снялась в эпизоде телешоу Love Island (ITV2), где было показано, как она занимается сексом с 24-летним Алексом Боуэном.

В январе 2017-го Наджах Рамрауи лишена титула "Мисс Ливан Австралия", который она завоевала минувшим летом, после того, как оказалась в центре скандала с криминальной подоплекой.

В феврале 2017-го Кристина Миккельсен, участница прошедшего недавно конкурса "Мисс Вселенная 2016", была лишена титула и короны "Мисс Вселенная Дания" на фоне расследования, которое ведется против ее жениха – вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодорина Обиянга Нгуемы (сына президента), обвиненного в отмывании капиталов и растрате государственных средств. Называлась и другая причина: конфликт между Миккельсен и организацией "Мисс Дания", требовавшей, чтобы коронованная красавица существенно сбросила вес.

В августе 2017-го Аманду Ханну лишили титула "Мисс Ливан Эмигрант 2017" после того, как стало известно, что она посещала Израиль по шведскому паспорту.

В октябре 2018-го Сальву Акар лишили титула "Мисс Земля Ливана" после того, как она сфотографировалась с "Мисс Земля Израиля".

"Голые скандалы" преследовали "Мисс Вселенная 2008" Дайану Сабрину Мендозу Монкаду, "Мисс Ливан 2008" Надин Нджейм, "Мисс Франция 2007" Валери Бег, "Мисс Россия 2009" Софию Рудьеву. Их корон не лишали. Но платой за скандал зачастую становился запрет на участие в международных конкурсах. Из-за пристрастия к алкоголю едва не лишилась короны и "Мисс США 2007" Тара Коннер, но тогда Дональд Трамп проявил неожиданное великодушие, дав ей "доработать" свой год. Несмотря на сообщения об участии в конкурсе стриптиза и вызывающее поведение во время телевизионного реалити-шоу "WWE Tough Enough" Рима Факих, "Мисс США 2010", сохранила титул.





