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Страсти по дизайну: тенденции главной интерьерной мебельной выставки мира

время публикации: 08:08 | последнее обновление: 08:08 блог версия для печати фото
Страсти по дизайну: тенденции главной интерьерной мебельной выставки мира
Страсти по дизайну: тенденции главной интерьерной мебельной выставки мира

Публикуется на правах рекламы

Мужской костюм, природа и округлые формы – чем еще вдохновлялись дизайнеры в этом году?

Salone del Mobile – ежегодная выставка мебели в Милане и, безусловно, главное событие мира в области интерьера и дизайна. В период с 4 по 9 апреля свыше 2000 участников со всего мира представили новейшие интерьерные решения, которые будут определять облик дома в 2017 году.

Тенденции этого сезона – мебель в ретростиле, преимущественно простых форм, модели из переработанных материалов, использование в дизайне зелени и деревьев, замысловатые светильники и рассеянный свет, диваны как центр интерьера и многое другое.

Главным источником вдохновения в обивке мебели стал мужской костюм и его классические принты и такни. Этот год представлен твидом, двуцветной мелкой клеткой, меланжем, узорами типа "гусиной лапки". При этом любые геометрические рисунки можно и нужно комбинировать.

"Salone del Mobile всегда была площадкой инноваций, сочетанием классики и последних тенденций в дизайне интерьера", - комментирует Цвика Декало, управляющий первого бутика французской сети Home Salons в Израиле.

"Впрочем, этот сезон не исключение – мебельные тенденции богаты на сложные цвета, текстуры, модульные конструкции. В тренде воздушность форм, хрупкие ножки дивана и каркас, но придающие ему легкость.

Мы, в свою очередь, как европейская мебельная сеть, четко отслеживаем мировые тенденции, воплощая их в новых коллекциях Home Salons, многие из уже успешно представлены в Израиле".

Разделяй и властвуй: мебель, предугадывающая желания

Главная тенденция – мебель, которая предугадывает желания хозяина. Цвет, который будет радовать глаз, инновация и соответствующее удобство. Дизайнеры соблюдают баланс межу красотой линий и функциональностью.

"Не сдает позиций и главный европейский тренд – модульная мебель, - комментирует Эльад Бренер, директор по маркетингу Home Salons. "И это можно понять, так как в реалиях небольших европейских квартир и желании сделать интерьер стильным, модульная мебель остается универсальным выходом из положения.

Мебель, которая легко трансформируемся под любые цели решает проблему обустройства небольшой квартиры или просторного салона. Она зонирует пространство и способна полностью преобразить интерьер".

Нужно также отметить, что в этом сезоне дизайнеры голосуют за мебель "на века", которая будет актуальна на протяжении нескольких лет. А это значит классические линии, спокойные природные цвета и лаконичный дизайн.

Хромированные детали приобретают приглушенный оттенок, а вот материалы играют ключевую роль. На кухне господствует мрамор и дерево, в гостиной модульный диван из качественной кожи, а в детской комнате – ультра удобные, но лаконичные по своему дизайну стулья.

Один элемент, который полностью изменяет пространство – этому нас учат современные тенденции, как и тому, что выстраиваемый интерьер должен меняться вместе с нами.

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Четверг, 20 апреля 2017 г.
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