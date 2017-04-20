Видео-арт, сценические аксессуары, воздушные декорации и яркие костюмы Джессики Лэнг

20, 21 и 22 апреля в Оперном Театре имени Шломо Лахата, в зале Израильской оперы, пройдут первые в Израиле гастроли нью-йоркского театра балета JLD - "Джессика Лэнг Данс" ("Jessica Lang Dance"). Лаконичная хореография, видео-арт, сценические аксессуары, воздушные декорации, яркие костюмы и прекрасная музыка от Баха и Грига.

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Театр балета "Джессика Лэнг Данс" (JLD) существует с 2011 года и всего за шесть лет добился невероятного успеха в области авангардного танца. Постановки JLD поражают единством красоты тела, движения и музыки. Спектакли JLD - воплощение простоты, от которой получаешь удовольствие. На это не просто приятно смотреть, зритель эмоционально вовлекается в магическое действие, происходящее на сцене. JLD присущи безукоризненная хореография, почти математический расчет, чистые линии и полные смысла движения, которые соединяются в завораживающие танцы.

Журнал "Dance" назвал Джессику Лэнг "мастером визуальных композиций", трансформирующим язык классического балета в искусно созданные, безукоризненные современные постановки. Джессика Лэнг работает с телом как скульптор. Даже драпировки и костюмы она использует на сцене, как скульптурный элемент, подчеркивая выразительность тел танцоров, сравнимых с красотой античных статуй.

Джессикп Лэнг - признанный авторитет в мире авангардного танца, награжденная многими престижными премиями, профессионал высочайшего класса. Она поставила около 100 спектаклей на самых разных площадках по всему миру. В США ее имя давно находится в списке признанных мастеров национального балета. Ее недавние проекты в Нью-Йорке с Национальным Симфоническим оркестром в Кеннеди-Центре; в Чикаго вместе с архитектором Стивеном Холлом, чьи архитектурные объекты использовались как часть пластического действия на сцене под названием "Течение времени"; перформансы в Художественном Музее Искусств Далласа и в Музее Гуггенхайма стали выдающимися произведениями современного балетного искусства.

В 2013 году Джессика Лэнг дебютировала и как постановщик оперы. Она также была одним из создателей факультета балета в Театре Жаклин Кеннеди при Школе Онассиса и обучала актеров по своей авторской программе Make-a-Ballet.

Многие спектакли JLD названы лучшими постановками года и отмечены публикациями в американской прессе. Неоднократно коллектив JLD получал гранты от различных фондов и организаций.

Джессика Лэнг представляет не просто балет, а именно балетный спектакль, а еще точнее – современное сценическое искусств в балетном прочтении, отталкиваясь (и приближаясь в танце) от литературы, музыки, живописи, моды, видео-арта и архитектуры. Недаром она сотрудничает с фотографами, скульпторами и дизайнерами, представляя свои балеты в необычном антураже и с необычными аксессуарами, поражая полной слитностью красоты тела, движения и музыки.

Ее коллектив - JLD - состоит из молодых артистов, получивших блестящее образование в лучших балетных школах Америки и, с первых шагов своей карьеры выступавших на самых престижных площадках и сценах. И каждый из них - не просто талантливый танцовщик, все они - профессионалы высочайшего класса.

"Перед тем, как заняться той или иной постановкой, создать хореографию того или иного спектакля, я провожу массу исследований - это могут быть поиски определенных работ, исследования в специфических областях культуры и искусства, разработка концепции, - рассказывает Джессика Лэнг. - Чтение, просмотр материалов, разговоры. Я сама не знаю точно, как и почему приходит то или иное решение - просто делаю, прислушиваюсь к себе и в некий момент чувствую, что нахожусь на правильном пути. А вообще я очень хочу поставить балет в музее и переезжать на гастролях из музея в музей…Танец для меня – это сочетание движения и пластики, искусства балетного и визуального. Я люблю в своей хореографии одновременно перемещать объекты и тела – как рисовать сразу двумя красками или двумя кистями. Здесь есть игры с пространством и некий фокус, трюк – танцор может спрятаться за реквизитом и появиться неожиданно в другом углу площадки. Таким образом, я, черпая вдохновение в окружающем мире, создаю на сцене уникальную среду – уникальную картину, если пользоваться терминами из живописи. Я убеждена, что танец - это не только исполнительское искусство, но и визуальное. Точнее, это два искусства, слитые в одном. Это мое кредо и кредо моей хореографии".

Публикуется по материалам PR-агентства