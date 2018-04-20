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Досуг

О признаках порядочности. Лев Рубинштейн отвечает на детские вопросы

время публикации: 07:11 | последнее обновление: 07:11 блог версия для печати фото
О признаках порядочности. Лев Рубинштейн отвечает на детские вопросы
О признаках порядочности. Лев Рубинштейн отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал поэт и публицист Лев Рубинштейн: "Я потому и пишу, что не уверен в том, что я прав. Думаю, что тот, кто уверен в своей правоте, особенно и сказать ничего не может".

"Застенчивость – один из признаков порядочности", – считает Рубинштейн, в ходе этого интервью не раз отзывающийся с симпатией о рефлексирующих людях.

Ведущий цитирует одно из сочинений гостя: "Самое главное – это найти наиболее адекватную форму сочувствия друг другу". 14-летний мальчик произносит: "Папа, ты меня не понимаешь". "Как нам научиться понимать друг друга?" – спрашивает Дмитрий Брикман. "Стараться, стараться, стараться", – многократно повторяет Лев Рубинштейн.

В книге стихов Рубинштейна "Регулярное письмо", в произведении "С четверга на пятницу" сказано так: "Снилось мне, будто бы самое главное – это найти наиболее адекватную форму сочувствия друг другу. Потом я проснулся..." Завершается это произведение словами: "Уже на грани сна и пробуждения приснилось мне, что то, что есть, то и есть. Проснувшись, я подумал: "Ну и правильно...""

Программа "Детский недетский вопрос" со Львом Рубинштейном

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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