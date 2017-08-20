Бар морских и мясных деликатесов Cancun в Ашдоде

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Компания Cancun, крупнейший в Израиле импортер морских деликатесов, натуральной черной и красной икры, рыбы и мясной продукции самого высокого качества, приглашает вас в свой бар-ресторан. С воскресенья по четверг вы можете насладиться вкусным и сытным обедом из любимых деликатесов на основе морепродуктов, рыбы и мясных изделий, приготовленных на месте.

Бар-ресторан Cancun в Ашдоде – это шанс почувствовать себя в Европе, не выезжая за пределы Израиля, и насладиться европейским уровнем обслуживания и технологиями приготовления, а также соответствующей обстановкой и музыкой.

В этом баре вам предложат мясо скота, выращенного специально для фабрики Cancun. Ваш стейк будет приготовлен из экологически чистого продукта – без консервантов и химической обработки. При доставке мясо не подвергается заморозке. Оно герметично упаковано и долго сохраняет первозданные вкус и свежесть.

Любители морепродуктов смогут отведать в этом баре специальные блюда, приготовленные на основе морских деликатесов и украшенные особыми гарнирами.

А для тех, кто спешит, мы подготовили особые "конус-пакеты", которые станут лучшим выбором для обеда в пути. Вкуснейшие жареные кальмары или нежнейшие креветки, упакованные вместе с картофельными чипсами, придутся по вкусу всем любителям деликатесов.

Всего 35 шек за порцию в баре:

- вкуснейшие жареные кальмары 150 г + чипс 150 г

- нежнейшие жареные креветки 150 г + чипс 150 г

- а также в"конус-пакете" за 29 шекелей



Всего 49 шек за порцию в баре:

- сочный и ароматный гамбургер антрекот 250 г + чипс + бокал 330 мл бочкового пива Tuborg / Carlsberg

И, если вы не захотите расставаться с прекрасным вкусом блюд, которые предлагает наш ресторан, то сможете купить все необходимые ингредиенты в наших магазинах и попробовать повторить наши фирменные блюда дома.

Адрес бара-ресторана и магазина Канкун в Ашдоде: ул. ха-Орагим, 19, телефон: 08-6677699

Адреса магазина Канкун в Модиине: бульвар а-Микцоот, 18 ("Ишпро-Центр"), телефон: 072-2156960:

В обоих магазинах, которые работают по субботам, к услугам покупателей – удобная парковка.

Часы работы магазина в Модиине:

вс - 9:00-18:00

пн-ср 9:00-20:00

чт - 8:00-20:00

пт - 8:00-15:30

сб - 8:30-18:00



С 19 по 24 августа магазин в городе Модиин будет закрыт на ремонт.

Часы работы магазина-бара в Ашдоде:

вс-чт 9:00-20:00

пт - 8:30-17:00

сб - 8:30-18:00



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*цены действительны только для членов клуба - до 31.08.2017 или до окончания запаса. Вступление в клуб бесплатно.