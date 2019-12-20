"Из человека должен вырасти Бог". Александр Гутницкий в передаче "Детские недетские вопросы"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стал Александр Гутницкий – человек, который видел все 150 передач "Детские недетские вопросы". Инженер, успешный бизнесмен, автор книг для детей и взрослых.
Отвечая на вопрос "Зачем ты пишешь сказки?", он вспоминает, что однажды проснулся с сюжетом первой книжки в голове.
Пятилетняя девочка спросила "Что такое честь?" Александр Гутницкий считает, что честь – это "производная от совести". "А совесть – это самый честный, справедливый, безжалостный, неподкупный судья. Это та помощь, которую Бог человеку дает. Это как подсказка", – говорит он.
Мальчик спросил "Зачем вообще всё?" "Как из личинки должна появиться бабочка, так из человека должен вырасти Бог. Вот для чего всё это делается", – отвечает Гутницкий.
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Александром Гутницким
Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.
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