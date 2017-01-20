Мюзикл "Смешная девчонка", опера "Лючия ди Ламмермур" и другие представления. Афиша на ближайшие выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

Вечером в пятницу Камерный театр (Тель-Авив) показывает мюзикл "Смешная девчонка" – историю Фанни Брайс, известной еврейской актрисы ​и талантливого комика из Бруклина, завоевавшей сердца зрителей по всему миру.

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Вечером в пятницу в театре "Гешер" (Яффо) можно посмотреть спектакль "Я – Дон Кихот" по мотивам романа Мигеля Сервантеса.

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В субботу вечером в Нетании Театр Комедии покажет спектакль "Слишком женатый".

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Израильская опера в Тель-Авиве представляет итальянскую оперу "Лючия ди Ламмермур". Билетов на ближайшие выходные уже нет, но еще можно приобрести билеты на следующую неделю.

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В пятницу в Тель-Авиве, в субботу в Хайфе Большой рождественский бал "Бельканто" с участием оперных звезд.

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В Израиле гастролирует Национальный балет Китая со спектаклем "Корсар" (хореография: Мариус Петипа). Билетов на ближайшие выходные уже нет, но еще можно приобрести билеты на следующую неделю.

- Приобрести билеты на балет "Корсар"

Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il