20 января 2017 г.
последняя новость: 10:43
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10:23 Мюзикл "Смешная девчонка", опера "Лючия ди Ламмермур" и другие представления. Афиша на ближайшие выходные
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Мюзикл "Смешная девчонка", опера "Лючия ди Ламмермур" и другие представления. Афиша на ближайшие выходные

время публикации: 10:23 | последнее обновление: 10:23 блог версия для печати фото
Мюзикл "Смешная девчонка", опера "Лючия ди Ламмермур" и другие представления. Афиша на ближайшие выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

Вечером в пятницу Камерный театр (Тель-Авив) показывает мюзикл "Смешная девчонка" – историю Фанни Брайс, известной еврейской актрисы ​и талантливого комика из Бруклина, завоевавшей сердца зрителей по всему миру.

- Приобрести билеты на мюзикл "Смешная девчонка"

Вечером в пятницу в театре "Гешер" (Яффо) можно посмотреть спектакль "Я – Дон Кихот" по мотивам романа Мигеля Сервантеса.

- Приобрести билеты на спектакль "Я – Дон Кихот"

В субботу вечером в Нетании Театр Комедии покажет спектакль "Слишком женатый".

- Приобрести билеты на спектакль "Слишком женатый"

Израильская опера в Тель-Авиве представляет итальянскую оперу "Лючия ди Ламмермур". Билетов на ближайшие выходные уже нет, но еще можно приобрести билеты на следующую неделю.

- Приобрести билеты на оперу "Лючия ди Ламмермур"

В пятницу в Тель-Авиве, в субботу в Хайфе Большой рождественский бал "Бельканто" с участием оперных звезд.

- Приобрести билеты на бал "Бельканто"

В Израиле гастролирует Национальный балет Китая со спектаклем "Корсар" (хореография: Мариус Петипа). Билетов на ближайшие выходные уже нет, но еще можно приобрести билеты на следующую неделю.

- Приобрести билеты на балет "Корсар"

Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il

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Пятница, 20 января 2017 г.
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