20 января 2017 г.
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В иерусалимской галерее "Скицца" открылся "Дом"

время публикации: 13:42 | последнее обновление: 14:02 блог версия для печати фото
В иерусалимской галерее "Скицца" открылся "Дом"
Марина Генкина, Моше Шелест, Марина Шелест
Работа В.Клецеля
ВСЕ ФОТО

В выставочном зале "Бейт от а-Муцар" (Дерех Хеврон, 12) иерусалимская галерея "Скицца" и некоммерческая организация "Art Project Jerusalem" открыли "Дом" - первую выставку фестиваля "Искусство Израиля". Фестиваль проходит под эгидой министерства абсорбции и Центра по поддержке новых репатриантов-деятелей искусств.

Кураторы выставки, Марина Шелест и Марина Генкина, сознательно не уточнили, какой именно дом они хотят показать зрителям: личное пространство детских воспоминаний, общую квартиру "доисторической" родины или Израиль, ставший домом для всех. В результате на выставке соседствуют старый Киев Инны Лесовой, уютные натюрморты Татьяны Ратуш, сегодняшний Львов Ольги Мрувка и разрушенные белорусские синагоги Леры Барштейн. А рядом с этими работами, полными приглушенного света воспоминаний, работы, неразрывно связанные с Израилем: тель-авивский баухаус Аарона Кравица, улочки Яффо и Меа-Шеарим Вениамина Клецеля, Тель-Авив и Иерусалим Анатолия Шмуэля Шелеста. Неслучайно открытие выставки больше всего напоминало дружескую встречу: созданию этой атмосферы способствовала и гитара Михаила Суда, напоминавшая о легендарных советских "кухнях".

Также о своем видении дома рассказали Александр Адонин, Эдуард Левин, Анна Кругликова, Керен Нойя, Анатолий Чечик, Владимир Чутко, Макс Шамота, Арье и Шуламит Эвенталь.

С темой общего – на этот раз, израильского – дома перекликается и "круглый стол", прошедший на фоне выставки и посвященный выходу в свет книги Михаэля Чернина "Арабское население Израиля и палестинских территорий: происхождение, клановая и конфессиональная структура". В этом разговоре приняли участие журналист Габи Вольфсон, востоковед Михаэль Чернин и другие гости.

Выставка "Дом" продлится до конца января.

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Пятница, 20 января 2017 г.
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