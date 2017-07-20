Образ Владимира Путина убрали из двух голливудских фильмов 2018 года

В Голливуде было решено убрать образ президента России Владимира Путина из двух фильмов, которые выйдут на экраны в 2018 году. Об этом сообщает сайт The Hollywood Reporter.

Первый фильм – "Красный воробей" компании 20th Century Fox – рассказывает историю российской разведчицы, роль которой исполнит американская актриса Дженнифер Лоуренс. Сюжет картины основан на романе бывшего офицера ЦРУ Джейсона Мэтьюза. В книге Путин играет ключевую роль, однако, в фильме он не будет показан.

Образа российского президента не будет и в фильме "Курск" компании EuropaCorp Люка Бессона. Он посвящен истории подводной лодки "Курск", затонувшей в 2000 году в Баренцевом море. Путин является персонажем книги британского тележурналиста Роберта Мура "Время умирать", которая положена в основу фильма. Российский лидер также фигурирует в ранних версиях сценария картины.

"Для студии выпустить фильм о Путине, который выставляет его дураком, будет самоубийством", - говорит Аджай Арора, генеральный директор охранной фирмы Vera, которая работает со студиями. Как отмечается в статье, производители фильмов опасаются атак российских хакеров.

Вместе с тем российская тема сейчас пользуется большой популярностью в Голливуде. По сведениям The Hollywood Reporter, в Москву даже приезжал американский писатель, чтобы встретиться с Михаилов Горбачевым и обсудить с ним фильм о его жизни. А Сильвестр Сталлоне недавно намекнул, что в следующем фильме саги "Рокки" у главного героя появится русский противник.