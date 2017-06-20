"Однажды в России" смеется над проблемами россиян

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Этим летом в Израиль приедет на гастроли оригинальное юмористическое шоу под названием "Однажды в России" – совместный проект Comedy Club Production и телеканала ТНТ, самое популярное шоу России.

Организатор гастролей организаторами гастролей –компания Cruise International, заказ билетов по телефону 03-6960990. - Приобрести билеты на шоу "Однажды в России"

Comedy Club постоянно ищет новые способы создания у зрителя отличного настроения – "Однажды в России" предлагает еще один нестандартный подход. "Клуб Веселых и Находчивых" – уникальное явление, которое дало нам сотни известных артистов юмористического жанра. Благодаря КВН, мы узнали таких неподражаемых юмористов как Ольга Картункова, Азамат Мусагалиев и Тимур Тания, которые составляют костяк шоу "Однажды в России".

Ольга Картункова много лет бессменным лидером команды "ГородЪ ПятигорскЪ", блиставшей в свое время в Высшей лиге. Тимур Тания также начинал свою карьеру артиста в команде "Нарты из Абхазии". Еще одна звезда КВН, капитан легендарной "Сборной Камызякского края" Азамат Мусагалиев на телевидении появляется чаще Ольги и Тимура, так как продолжительное время работал ведущим развлекательного телешоу "Где логика?" и играл в популярном телесериале "Интерны". Особенность проекта "Однажды в России" состоит в том, что актерские скетчи, которые показывают эти трое, могли бы происходить в реальной жизни, что и обеспечило успех шоу. "Однажды в России" не решает ни одну из проблем страны, оно над ними только смеется.

Юмористическое шоу "Однажды в России" посетит Израиль в рамках мирового турне и даст три представления на лучших площадках страны.