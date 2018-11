Emmy International 2018: израильский сериал признан лучшим среди комедийных

Вечером в понедельник, 19 ноября, в Нью-Йорке были объявлены лауреаты премии Emmy International, вручаемой лучшим сериалам, созданным и впервые вышедшим в эфир за пределами США. Церемония проводилась в 46-й раз.

Победителем в номинации "Лучший комедийный сериал" был назван израильский сериал "Невсу", выпущенный телекомпанией "Решет" и рассказывающий о жизни эфиопско-ашкеназской семьи.

Среди других претендентов на звание лучшего комедийного сериала были канадский Workin’ Moms, мексиканский Club Of Crows и испанский The End Of Comedy.

Права на сериал "Невсу" работы Йоси Васы, Шая Бен-Атара и Лиат Шавит еще год назад были приобретены американской компанией Fox, которая намерена снять собственную версию.

Лучшим сериалом и минисериалом был назван британский "Человек в оранжевой рубашке". Премия за лучший драматический сериал досталась "Бумажному дому" (Испания).

Отметим также, что в номинации Arts Programming победил голландский теле-рассказ про израильского писателя Этгара Керета.

Полный список лауреатов премии Emmy International 2018